امام جمعه سردشت، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به آثار مخرب حسادت، آن را از رذایل اخلاقی دانست که موجب کینه‌توزی، دشمنی و تضعیف روابط انسانی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،امام جمعه سردشت، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به آثار مخرب حسادت، آن را از رذایل اخلاقی دانست که موجب کینه‌توزی، دشمنی و تضعیف روابط انسانی می‌شود.

ماموستا محمد واوی، با بیان اینکه حسادت انسان را از مسیر اخلاق و انصاف دور می‌کند، اظهار داشت: حسادت می‌تواند آرامش فرد را سلب کرده و زمینه‌ساز اختلاف، بدبینی و تفرقه در جامعه شود.

امام جمعه سردشت در ادامه با تأکید بر ضرورت پرهیز از حسادت، بر تقویت روحیه خیرخواهی، محبت، گذشت و شکرگزاری در برابر نعمت‌های الهی تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به اخلاق اسلامی و حفظ وحدت و همدلی در جامعه شد.