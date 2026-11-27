به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حجت‌الاسلام جلالی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چهاربرج با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف، اظهار کرد: اصلاح الگوی مصرف، یک اصل عقلی، یک واجب شرعی، یک تعهد اجتماعی، و یک مسئولیت ملی است.

وی با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف، در واقع به مفهوم نهادینه کردن روش درست و استفاده به اندازه از منابع و ذخایر خدادادی موجود است که باعث بهبود شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌ها شده و زمینه و بستر را برای نشر و افزایش عدالت فراهم می‌نماید، گفت: مقایسه میزان مصرف سرانه آب، نان، دارو و انواع انرژی در ایران با سایر کشور‌ها نشان‌دهنـده وضعیت بسیار نامطلوب الگوی مصرف در کشور ماست.

جلالی با اشاره به اینکه مصرف انرژی در ایران بالاتر از میانگین جهانی است، گفت: آمار‌های موجود، زنگ‌های خطر را به صدا در آورده است و باید به دنبال راهکاری برای حل آن باشیم و از سوی دیگر موضوع اصلاح الگوی مصرف و اجتناب از اسراف از توصیه‌های اکید دینی ماست.

امام جمعه چهاربرج تصریح کرد: اصلاح الگوی مصرف به معنای سخت‌گیری بی‌دلیل بر مردم یا محروم کردن خانواده‌ها از امکانات زندگی نیست؛ بلکه به معنای درست مصرف کردن، جلوگیری از اسراف و حفظ منابع کشور برای امروز و آینده است و اگر مردم و دولت در این مسیر همراهی کنند، می‌توان هزینه‌های زندگی را کاهش داد، از هدررفت سرمایه‌های ملی جلوگیری کرد و توان اقتصادی کشور را افزایش داد.

وی در ادامه به پیام رهبر انقلاب به چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت اشاره و اظهار کرد: بر این اساس، «افزایش جمعیت با محوریت خانواده» تنها یک سیاست اجرایی نیست، بلکه راهبرد ملی و تمدنی است که تحقق «ایران هرچه قوی‌تر» را ممکن می‌سازد.

امام جمعه چهاربرج تصریح کرد: بی‌شک با عزم ملی، همراهی مردم و مسئولان و تبیین صحیح و صریح این مسئله برای آحاد ملت به‌ویژه جوانان، میهن عزیزمان از این مرحله سرنوشت‌ساز به‌سلامت عبور خواهد کرد و پرچم‌داری حق و عدالت در این روزگار، هرچه بیشتر زمینه‌ساز نزول برکات الهی بر ایرانیان خواهد بود.

جلالی در ادامه به نسبت قیمت جهانی نفت و وضعیت تنگه هرمز پرداخت و گفت: این روز‌ها این ابهام در ذهن برخی وجود دارد که: چرا با وجود تنش در تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت کاهش پیدا می‌کند؟ در جواب باید گفت: قیمت جهانی نفت تنها به میزان عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز وابسته نیست، بلکه عواملی مانند انتظارات سیاسی، احتمال پایان جنگ، میزان تولید کشور‌های نفتی، ذخایر جهانی و معاملات بازار‌های مالی نیز بر آن اثر می‌گذارند؛ بنابراین، ممکن است با وجود تداوم تنش و محدودیت عبور نفتکش‌ها، قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کند؛ زیرا بازار احتمال می‌دهد بحران در آینده کاهش یابد یا عرضه نفت از مسیر‌های دیگر جبران شود.

وی افزود: از سوی دیگر، افزایش تولید نفت کشور‌هایی مانند آمریکا، برزیل و کانادا و استفاده از ذخایر راهبردی می‌تواند بخشی از نگرانی بازار را کاهش دهد. همچنین، قیمت اعلام‌شده نفت در بازار‌های مالی لزوماً نشان‌دهنده هزینه واقعی خرید و انتقال نفت نیست.

امام جمعه چهاربرج تصریح کرد: نکته مهم این است که کاهش قیمت جهانی نفت به معنای عادی شدن وضعیت تنگه هرمز یا از بین رفتن اهمیت راهبردی آن نیست. پیش از جنگ، روزانه حدود ۲۵ میلیون بشکه نفت و فرآورده از این تنگه عبور می‌کرد، درحالی‌که اکنون حجم عبور و هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و حفاظت نظامی تفاوت چشمگیری با شرایط عادی دارد.

جلالی اظهار کرد: برای سنجش قدرت و اهمیت تنگه هرمز نباید فقط به قیمت نفت نگاه کرد؛ بلکه باید میزان واقعی صادرات، حجم عبور نفتکش‌ها، هزینه و ریسک انتقال انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی را نیز در نظر گرفت.

وی هم چنین به تحلیل فضای رسانه‌ای و سیاسی و راهبرد‌های پیش‌رو نیز پرداخت و گفت: در این شرایط راهبرد اصلی باید بر مدیریت هم‌زمان بازدارندگی خارجی، تاب‌آوری اجتماعی و اعتماد عمومی استوار باشد و در این مسیر، انسجام ملی و کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر فشار اقتصادی و جنگ روانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

امام جمعه چهاربرج افزود: با توجه به اختلاف‌های سیاسی در آمریکا، چنددستگی در محاسبات رژیم صهیونیستی، افزایش هزینه محاصره دریایی و تلاش دشمن برای تبدیل مشکلات اقتصادی به نارضایتی سیاسی، سیاست رسانه‌ای کشور باید از واکنش‌های پراکنده و صرفاً تهدیدمحور فاصله بگیرد و به سمت اطلاع‌رسانی به‌موقع، شفاف، مستند و متناسب با مسائل واقعی جامعه حرکت کند.