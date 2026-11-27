رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مازندران گفت: هیئت‌های مذهبی با حضور در میدان‌های اجتماعی و اجرای طرح هزار میدان، هزار روایت، در تبیین رویدادها و تقویت فرهنگ مقاومت نقش‌آفرینی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمدعلی باقری رئیس شورای هیئت‌های مذهبی استان در حاشیه برگزاری مجمع ذاکرین حسینی شهرستان نکا گفت: بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ هیئت مذهبی در مازندران فعالیت می‌کنند و این مجموعه‌ها علاوه بر ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع)، در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز نقش‌آفرین هستند.

وی با تأکید بر حمایت هیئت‌های مذهبی از نظام جمهوری اسلامی و رهبری افزود: این هیئت‌ها در بزنگاه‌های حساس اجتماعی و سیاسی، در صف نخست حمایت از ارزش‌های انقلاب و تبیین فرهنگ مقاومت حضور دارند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مازندران با اشاره به آغاز فعالیت طرح مجمع خادم‌الحسین(ع) در استان طی یک سال گذشته، گفت: با توجه به شرایط روز جامعه و تحولات اخیر، هیئت‌های مذهبی با حضور در میدان‌های اجتماعی، در تبیین وقایع، تقویت روحیه مقاومت و روایتگری رویدادها و دستاوردهای انقلاب اسلامی نقش مؤثری ایفا می‌کنند.

باقری ادامه داد: طرح هزار میدان، هزار روایت با مشارکت هیئت‌های مذهبی در بیش از ۲۴ شهر و شهرستان مازندران در حال اجراست و فعالان این هیئت‌ها با حضور در میدان‌ها و خیابان‌ها، رویدادهای روز، روایت جنگ و ارزش‌های انقلاب اسلامی را برای مردم تبیین می‌کنند.

وی با بیان اینکه فعالیت هیئت‌های مذهبی ریشه در باورها و هویت عاشورایی دارد، افزود: این مجموعه‌ها با الهام از سیره اهل‌بیت(ع) و تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب، خود را پای کار نظام و آرمان‌های انقلاب می‌دانند.

مجمع ذاکرین حسینی شهرستان نکا امشب در مسجد زنبَیّه این شهرستان، با حضور امام‌جمعه نکا، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی، مسئولان دستگاه‌ها و نهادهای انقلابی و رؤسای هیئت‌های مذهبی برگزار شد.