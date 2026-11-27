کارگاه آموزشی آشنایی با تخلفات اداری و سلامت اداری دنا
کارگاه آموزشی آشنایی با تخلفات اداری و سلامت اداری در آموزش و پرورش دنا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، منصوری، رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ادارهکل آموزش و پرورش استان، در کارگاه آموزشی آشنایی با تخلفات اداری و سلامت اداری آموزش و پرورش دنا با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تخلفات اداری، گفت: رویکرد هیات در مواجهه با تخلفات، در وهله نخست، تذکر و ارشاد با محوریت احترام و کرامت انسانی است و در صورت تکرار تخلف یا ضرورت، اقدامات قانونی انجام میشود.
منصوری، رعایت حجاب و عفاف را از موضوعات مهم در محیط آموزشی دانست و افزود: کارکنان آموزش و پرورش به عنوان الگو و سفیران فرهنگی در مدارس، باید در رعایت شئونات اسلامی توجه ویژه داشته باشند.
رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ادارهکل آموزش و پرورش استان، غیبت غیرموجه را از جمله تخلفات پرتکرار عنوان کرد و بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت ابلاغ کارکنان در ابتدای سال تحصیلی تأکید کرد.
ایرج حجتینژاد، سرپرست آموزش و پرورش شهرستان دنا هم با تأکید بر ضرورت آگاهی کارکنان از قوانین و مقررات اداری، گفت: هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، مرجعی شبهاداری است و کارکنان باید با مطالعه منابع و قوانین مرتبط، از بروز تخلفات سهوی یا عمدی در محیط کاری پیشگیری کنند.
حجتینژاد همچنین با اشاره به الزامات حجاب و عفاف، رعایت این موضوع را مورد تأکید قرار داد و از فرهنگیان خواست با روحیه بسیجی و جهادی در مسیر ارتقای کمی و کیفی آموزش و پرورش تلاش کنند.
محسن توکلیمهر، کارشناس قرآن، عترت و نماز و حوزه پرورشی آموزش و پرورش دنا نیز با تبریک هفته بسیج گفت: همه فرهنگیان در مسیر خدمت باید با روحیه بسیجی و در چارچوب رهنمودهای رهبر انقلاب به وظایف خود عمل کنند.