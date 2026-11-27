به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این اردوی جهادی به همت بسیج سازندگی و جامعه پزشکی شهرستان اهر در مسجد امام حسین(علیه السلام) این محله برپا شد و جمعی از پزشکان متخصص و عمومی، خدمات درمانی رایگان به مردم ارائه کردند.

در این برنامه، شهروندان از خدمات پزشکی در حوزه‌های متخصص داخلی، پزشک عمومی، روانشناسی، زنان و زایمان، دندانپزشکی، مغز و اعصاب، ارتوپدی و سایر خدمات درمانی بهره‌مند شدند.

برگزاری این اردو‌ها با هدف تسهیل دسترسی اقشار کم‌برخوردار به خدمات پزشکی و گامی در مسیر محرومیت‌زدایی و ارتقای سلامت جامعه انجام می‌شود.