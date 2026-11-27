امام جمعه اشتهارد با تأکید بر تداوم روحیه مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدهای دشمن، حفظ انسجام ملی و اتکا به توان داخلی را عامل صیانت از استقلال و امنیت کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اشتهارد، ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر، بر ضرورت تقویت ایمان، تقوا، وحدت و روحیه مقاومت در جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) در جهان اسلام، سیره آن حضرت را الگویی جامع برای زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی دانست و گفت: توجه به آموزه‌های اخلاقی، معنوی و رفتاری حضرت زهرا(س) می‌تواند در تقویت بنیان خانواده، تربیت نسل مؤمن و ارتقای فرهنگ جامعه نقش مؤثری داشته باشد.

امام جمعه اشتهارد در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و شرایط ناشی از درگیری‌های اخیر، از ایستادگی رزمندگان و مقاومت مردم در عرصه‌های دفاعی قدردانی کرد و افزود: ملت ایران با تکیه بر ایمان، اعتقادات و روحیه مقاومت، همواره در برابر تهدیدها ایستادگی کرده و اجازه تحقق اهداف دشمنان را نداده است.

حجت‌الاسلام یعقوبی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ناامیدی و تضعیف روحیه عمومی تصریح کرد: مقاومت ملت ایران ریشه در باورهای دینی و اراده ملی دارد و تهدیدها و فشارها نمی‌تواند عزم مردم را برای دفاع از کشور و ارزش‌هایشان متزلزل کند.

وی هشدار داد: هرگونه اقدام خطای دشمن علیه ملت ایران با واکنش قاطع مواجه خواهد شد و مردم ایران همچون گذشته در دفاع از استقلال، امنیت و حاکمیت کشور، استوار و متحد خواهند ماند.

امام جمعه اشتهارد همچنین وحدت و همبستگی ملی را از مؤلفه‌های مهم قدرت کشور برشمرد و بر ضرورت حفظ اتحاد میان مردم و مسئولان در برابر تهدیدها و توطئه‌ها تأکید کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر توان داخلی، ایمان، انسجام و روحیه مقاومت، در برابر تهدیدهای دشمن ایستادگی می‌کند و اجازه نخواهد داد فشارها و لفاظی‌ها خللی در مسیر دفاع از استقلال و امنیت کشور ایجاد کند.