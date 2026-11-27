به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، یک نفر در ارتفاعات قله طلا، منطقه چشمه‌سرخ شهرستان گرمسار، بر اثر مشکل قلبی جان خود را از دست داد.

این حادثه ساعت ۸ و ۲۶ دقیقه صبح روز ۶ آذر ۱۴۰۵ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر استان سمنان گزارش شد.

پس از اعلام حادثه، تیم عملیاتی هلال احمر از پایگاه عوارضی شهید سلیمانی با تجهیزات تخصصی کوهستان به محل اعزام شد.

نیروهای امدادی پس از انجام عملیات، پیکر فرد فوت‌شده را در مکانی امن به عوامل انتظامی تحویل دادند.

عملیات امدادرسانی ساعت ۱۳ و ۵۰ دقیقه پایان یافت.