به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گیلان؛ فرمانده مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) نداجای رشت امروز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این شهر در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) به نقش و جایگاه نیروی راهبردی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: ۷ آذر یادآور دلاورمردی‌های فرزندان این سرزمین درناوچه پیکان درسال ۱۳۵۹ است که موجب اقتدار کشور جمهوری اسلامی ایران در مقابل دشمن بعثی عراق شد.

امیر دریادار دوم صابر مسیح پور بابیان اینکه امروز نیروی دریایی وارث همان ایستادگی و مقاومت است افزود: دریادلان نیروی دریایی امروز با اقتدار و عظمت، راه عزت و سربلندی کشور در مقابل هرگونه تجاوز دشمن در مرز‌های آبی کشور را ادامه می‌دهند.

وی به شرایط کنونی کشور و جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان هم اشاره کرد و افزود: ما اخیرا دو رویایی سنگین تجربه کردیم و دشمن قصد داشت در این حملات توان نظامی ما را ازبین ببرد، اما ناکام شد و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز محکم‌تر و مقاوم‌تر از همیشه در مقابل هر گونه دست درازی بیگانگان، پاسخ قاطع خواهد داد.

امیر دریادار دوم صابر مسیح پور به ایثار و جانفشانی‌های شهدای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی هم اشاره کرد و افزود: شهدای نیروی دریایی در ناوچه پیکان و ناو دنا حماسه‌ای ماندگار آفریدند و ما مدیون خون این شهدا هستیم.

وی تاکید کرد: امروز راهبرد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، افزایش قدرت بازدارندگی و ایجاد نیروی هوشمند شبکه محور و تاب آور است و با تقویت توان نظامی و علمی و فناوری همچون همیشه درمقابل هرگونه تجاوز پاسخی دندان شکن خواهیم داد.