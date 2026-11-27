به مناسبت گرامیداشت هفته مبارک بسیج، یادواره شهدای ناو دنا و ۱۸۱ شهید والامقام شهرستان جلفا با حضور قشرهای مختلف مردم، در مسجد جامع صاحب الزمان (عج) شهر جلفا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این مراسم که با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر ترتیب یافت از خانواده معظم شهید ناو دنا، ناخدا سوم مهدی حبیب زاده، به پاس ایثار و فداکاری این شهید والامقام تجلیل شد.

شهید ناخدا سوم مهدی حبیب زاده که اصالتاً اهل روستای عریان تپه شهرستان مرند بود، از کادر عملیاتی ناوچه دنا به شمار می‌رفت که در جریان حمله نیرو‌های صهیونیستی ـ آمریکایی به این ناوچه در آب‌های بین المللی، به همراه جمعی از ملوانان جوان و نخبه کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

یاد و خاطره شهدای ناو دنا و ۱۸۱ شهید سرافراز شهرستان جلفا، همواره در حافظه تاریخی مردم این دیار زنده و جاودان خواهد ماند.