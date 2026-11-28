نخستین همایش ملی هوش مصنوعی، خانواده و تعلیم و تربیت به مدت دو روز در دانشکده فنی و مهندسی گرمسار برگزار شد.

برگزاری همایش ملی هوش مصنوعی، خانواده و تعلیم و تربیت در گرمسار

برگزاری همایش ملی هوش مصنوعی، خانواده و تعلیم و تربیت در گرمسار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این همایش با هدف آشنایی با ظرفیت‌های هوش مصنوعی و بهره‌گیری از این فناوری در حوزه خانواده، تعلیم و تربیت و آموزش طلاب خواهر برگزار شد.

در این همایش، ۱۱۰ مقاله به دبیرخانه ارسال شد که از میان آنها ۵۵ مقاله به مرحله نهایی و داوری راه یافت؛ مقالات از ۹ استان کشور و در بخش‌های دانشگاهی و حوزه‌های علمیه خواهران به دبیرخانه همایش ارسال شده بود و در نهایت، سه مقاله رتبه‌های برتر را کسب کردند.

اقدس فریدون، مدیر حوزه علمیه خواهران فاطمیه گرمسار و مدیر همایش گفت: در این پنل‌ها، استادان حوزه‌های علمیه کشور درباره آسیب‌ها و پیامد‌های هوش مصنوعی در بستر خانواده بحث و تبادل نظر کردند.

وی افزود: رسالت اصلی این همایش، بررسی بهره‌گیری از هوش مصنوعی در حوزه تربیت خانواده و استفاده از ظرفیت‌های این فناوری در حوزه‌های علمیه خواهران است.

فریدون تشکیل کارگروه تخصصی برای گردآوری مقالات برتر و انتشار کتاب تخصصی همایش را از برنامه‌های آینده این رویداد عنوان کرد.

سمیه سالم، معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران استان سمنان نیز با اشاره به ثبت ۵۵ مقاله نهایی در مرکز استنادی جهاد دانشگاهی، گفت: این همایش دارای رتبه ISC بین‌المللی است.

وی با بیان اینکه برگزاری این همایش از سال ۱۴۰۱ با مدیریت حوزه علمیه فاطمیه گرمسار آغاز شده است، افزود: تاکنون ۲۲ پیش‌نشست تخصصی در مسیر برگزاری این رویداد برگزار شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حبیب‌الله بابایی، معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران کشور نیز از برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تهیه پایان‌نامه‌ها و رساله‌های علمی و پژوهشی طلاب خبر داد و گفت: در کنار استفاده ابزاری از هوش مصنوعی، بررسی ابعاد فرهنگی، پژوهشی و پیامد‌های استفاده بدون ضابطه از این فناوری نیز مورد توجه حوزه‌های علمیه است.

همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی علیزاده، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور، در پیامی به این همایش بر اهمیت استفاده از هوش مصنوعی در حوزه‌های علمیه خواهران و ضرورت تعامل و همکاری حوزه و دانشگاه در این زمینه تأکید کرد.