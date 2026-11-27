تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و استقلال خوزستان در هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف رقبای خود می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و استقلال خوزستان در هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف رقبای خود می‌روند.

تیم فوتبال فولاد خوزستان در دیداری خارج از خانه، جمعه ۶ آذر به مصاف پیکان تهران می‌رود. شاگردان حمید مطهری با ۲۴ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده‌بندی قرار دارند و برای ادامه روند مثبت خود و حفظ موقعیت در جمع تیم‌های بالانشین، به دنبال کسب سه امتیاز این مسابقه هستند.

در مقابل، پیکان تهران با ۱۴ امتیاز در رتبه یازدهم جدول قرار دارد و برای بهبود جایگاه خود، به دنبال کسب امتیاز در این دیدار خانگی است. این مسابقه در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار می‌شود.

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تیم فوتبال استقلال خوزستان نیز در هفته چهاردهم لیگ برتر، در ورزشگاه غدیر اهواز میزبان ملوان بندر انزلی خواهد بود.

هر دو تیم در هفته گذشته شکست خورده‌اند و برای جبران نتیجه قبلی به میدان می‌روند. استقلال خوزستان با ۱۱ امتیاز در جایگاه پانزدهم و ملوان با ۱۰ امتیاز در رتبه شانزدهم جدول قرار دارند؛ شرایطی که حساسیت این دیدار را برای هر دو تیم افزایش داده است.

شاگردان امیر خلیفه‌اصل امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی و حمایت هواداران، سه امتیاز این مسابقه را به دست آورند و وضعیت خود را در جدول بهبود ببخشند.

در سوی مقابل، ملوان نیز برای جبران شکست هفته گذشته و فاصله گرفتن از انتهای جدول به دنبال کسب امتیاز در اهواز است.

با توجه به نزدیکی امتیازات و موقعیت دو تیم در جدول، پیروزی در این مسابقه می‌تواند نقش مهمی در ادامه مسیر استقلال خوزستان و ملوان در رقابت‌های لیگ برتر داشته باشد.