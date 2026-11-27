یادواره شهید جهانگیر کریمی با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و تبیین ضرورت تداوم راه آنان، در روستای سینگرد شهرستان فریدن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریدن در این مراسم با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت گفت: عمل به وصیت‌نامه‌ها و توصیه‌های شهدا و حرکت در مسیر آرمان‌های آنان، وظیفه امروز همه ماست.

سرهنگ محسن پاشایی با بیان اینکه مقام شهادت والاترین مقام است، افزود: باید با شناخت سیره و منش شهدا، در مسیر حفظ ارزش‌ها و دفاع از میهن گام برداریم.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت دشمن‌شناسی و شناخت توطئه‌های دشمن تصریح کرد: با آگاهی و بصیرت، تقویت تاب‌آوری و حفظ وحدت، انسجام و همدلی می‌توان از شرایط حساس کنونی عبور کرد.

در پایان این مراسم، از مادر شهید جهانگیر کریمی تجلیل شد.