آیت‌الله سید ناصر محمدی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در تربیت نسل جوان، خواستار ترویج الگوهای اسلامی و مقابله با فرهنگ وارداتی غرب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، امام جمعه موقت یزد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر یزد گفت: زنان جامعه اسلامی باید حضرت فاطمه زهرا (س)، حضرت زینب (س) و مادران و همسران شهدا را الگوی خود قرار دهند و مراقب الگوهای مبتذل و تحمیلی غرب باشند و از آن دوری کنند.

آیت‌الله سید ناصر محمدی با تأکید بر ضرورت نظارت جدی مجلس بر عملکرد دولت، گفت: همراهی با دولت به معنای تسلیم شدن در برابر آن نیست و نمایندگان باید ضمن کمک به دولت برای پیشبرد امور، بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت کرده و در صورت مشاهده ضعف و کوتاهی، از ابزارهای قانونی برای پیگیری استفاده کنند.

امام جمعه موقت یزد افزود: نمایندگان باید هرجا خطا، ضعف یا کوتاهی در عملکرد دولت مشاهده کردند، تذکر دهند و از ابزارهای قانونی خود برای پیگیری استفاده کنند. همچنین در مواردی که کشور به قانون جدید نیاز دارد، با تصویب قوانین موردنیاز، مسیر فعالیت دولت را هموار کنند.

آیت‌الله سید ناصر محمدی با بیان اینکه نظارت بر دولت و تصویب قوانین موردنیاز دو وظیفه مهم مجلس است، تصریح کرد: نمایندگان چشم و دست ملت هستند و باید با جدیت از حقوق مردم دفاع کنند و وظایف قانونی خود را به‌درستی انجام دهند.

وی با اشاره به دوازدهم آذرماه، روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این قانون را میثاق مشترک ملت ایران دانست و گفت: همه دستگاه‌ها و مسئولان باید در چارچوب قانون اساسی عمل کنند و هیچ فرد یا نهادی نباید خود را فراتر از قانون بداند.

آیت‌الله سید ناصر محمدی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول قانون اساسی افزود: جایگاه و اختیارات دولت، مجلس، سایر دستگاه‌ها و نهادهای کشور در این قانون مشخص شده است و همه باید به حدود اختیارات و مسئولیت‌های خود پایبند باشند.

وی با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی خاطرنشان کرد: اگر قانون کنار گذاشته شود، هر فرد و نهادی مطابق سلیقه خود عمل خواهد کرد و نظم جامعه از بین می‌رود؛ بنابراین هیچ‌یک از اصول قانون اساسی نباید مورد بی‌توجهی قرار گیرد.

امام جمعه موقت یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفتم آذرماه، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از مجاهدت‌های نیروهای مسلح به‌ویژه نیروهای دریایی ارتش و سپاه قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی نیروهای دریایی در خلیج فارس و دریای عمان اظهار کرد: نیروهای دریایی کشور با اقتدار از منافع و امنیت جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنند و مردم نیز همواره پشتیبان و حامی نیروهای مسلح هستند.

آیت‌الله سید ناصر محمدی همچنین با قدردانی از حضور مردم در اجتماعات شبانه، این حضور را نشانه حمایت و پشتیبانی از نیروهای مدافع کشور دانست و برای موفقیت و سربلندی نیروهای مسلح دعا کرد.

وی در ادامه با اشاره به آیه ۳۲ سوره احزاب و ضرورت رعایت تقوا در برخورد با نامحرم، اظهار کرد: رعایت حدود شرعی و پرهیز از رفتارهای تحریک‌آمیز در ارتباط با نامحرم از نشانه‌های تقواست و همه افراد جامعه باید به این موضوع توجه داشته باشند.

امام جمعه موقت یزد با تأکید بر نقش کسبه و بازاریان در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب گفت: فروشندگان نیز در قبال فرهنگ جامعه مسئولیت دارند و نباید تمام توجه خود را به کسب سود معطوف کنند، بلکه باید در حد توان برای ترویج ارزش‌های دینی و فرهنگی نقش‌آفرینی کنند.

آیت‌الله سید ناصر محمدی با مقایسه جریان ترویج مواد مخدر با جریان‌های مروج سبک زندگی مبتذل افزود: همان‌گونه که قاچاقچیان مواد مخدر با وعده‌های فریبنده جوانان را به دام اعتیاد می‌کشانند، برخی جریان‌های فرهنگی نیز با معرفی الگوهای نادرست به دنبال تأثیرگذاری بر دختران و زنان جامعه هستند؛ ازاین‌رو باید دوست و دشمن واقعی خود را بشناسیم و اجازه ندهیم دشمنان با تغییر سبک زندگی، هویت نسل جوان را هدف قرار دهند.

وی با انتقاد از ترویج فرهنگ جایگزینی حیوانات خانگی به جای فرزندآوری خاطرنشان کرد: فرزندآوری و تشکیل خانواده از ارزش‌های مهم زندگی اسلامی است و خانواده‌ها باید به آینده خود توجه داشته باشند؛ چراکه فرزندان در دوران سالمندی نیز می‌توانند مایه دلگرمی و پشتیبان والدین باشند.

آیت‌الله سید ناصر محمدی با تأکید بر مسئولیت پدران و مادران در تربیت فرزندان تصریح کرد: خانواده‌ها باید با زبان نرم، رفتار مناسب، ارشاد و نصیحت، فرزندان خود را به سبک زندگی اسلامی جذب کنند و اجازه ندهند الگوهای نادرست فرهنگی بر باورها و رفتار نسل جوان تأثیر بگذارد.

وی با اشاره به ضرورت تکریم زنان در فرهنگ اسلامی، به روایاتی از پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) درباره خوش‌رفتاری با زنان اشاره کرد و گفت: پیامبر اسلام(ص) همواره درباره زنان سفارش می‌کردند و بهترین افراد را کسانی دانسته‌اند که با همسران و دختران خود رفتار شایسته‌تری دارند.

امام جمعه موقت یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن بیستم جمادی‌الثانی، سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن، به تبیین جایگاه والای آن حضرت پرداخت و اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) از والاترین جایگاه‌ها در عالم خلقت برخوردار است و پیامبر اسلام(ص) بارها از ایشان با تعابیری همچون سرور زنان جهانیان و پاره تن خود یاد کرده‌اند.

وی افزود: زنان جامعه اسلامی باید حضرت فاطمه زهرا(س)، حضرت زینب(س)، حضرت ام‌البنین(س)، حضرت فاطمه معصومه(س) و مادران و همسران شهدا را الگوی خود قرار دهند، نه الگوهای مبتذل و فرهنگ وارداتی غرب را.

آیت‌الله سید ناصر محمدی با اشاره به نام‌گذاری سالروز ولادت حضرت زهرا(س) به‌عنوان روز زن در جمهوری اسلامی ایران گفت: این نام‌گذاری نشان‌دهنده تغییر نگاه به جایگاه زن پس از پیروزی انقلاب اسلامی است؛ چراکه امروز الگوی زنان جامعه اسلامی، بانویی همچون حضرت فاطمه زهرا(س) است.

وی همچنین با اشاره به سالروز ولادت امام خمینی(ره)، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) فرزند مکتب حضرت زهرا(س) بودند و با رهبری خود ملت ایران را از شرایط دوران طاغوت نجات دادند.

آیت‌الله سید ناصر محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، به مناسبت فرارسیدن روز زن، با انتقاد از نگاه ابزاری به زنان در تمدن غرب اظهار کرد: در فرهنگ غربی، زن در بسیاری از موارد به کالایی برای بهره‌برداری جنسی و اقتصادی تبدیل شده است، درحالی‌که اسلام برای زن جایگاهی ارزشمند و انسانی قائل است.

وی افزود: زن می‌تواند در مسیر تقوا به درجات عالی برسد، دانشمند، معلم و مربی باشد و در تربیت نسل و تعالی جامعه نقش‌آفرینی کند؛ چنان‌که امام خمینی(ره) فرمودند از دامن زن، مرد به معراج می‌رود.

امام جمعه موقت یزد با تأکید بر ضرورت حفظ عفاف و حجاب خاطرنشان کرد: حجاب و عفاف از ارزش‌های مهم فرهنگ اسلامی است و خانواده‌ها باید با شناخت الگوهای صحیح، فرزندان خود را در مسیر سبک زندگی اسلامی تربیت کنند.