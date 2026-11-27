سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته با حضور ٣٠٠ شرکت داخلی و ۱۵ شرکت خارجی از ۹ کشور جهان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته، با حضور مقامات وزارت صمت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رؤسای انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط، در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد.

این رویداد با مشارکت حدود ۳۰۰ شرکت داخلی و ۱۵ شرکت خارجی از ۹ کشور جهان و ارائه تازه‌ترین دستاوردها، فناوری‌ها و توانمندی‌های این صنعت در معرض دید فعالان اقتصادی و متخصصان قرار دادند.



این رویداد بین‌المللی با حضور شرکت‌هایی از کشور‌های سوئیس، فرانسه، انگلستان، هند، اندونزی، چین، ترکیه، ایتالیا و ژاپن، در فضایی به وسعت ۳۷ هزار مترمربع و در ۱۰ سالن نمایشگاهی و فضای باز برگزار شده است.

علاوه بر شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی، هیئت‌های تجاری از کشور‌های عراق، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، ترکیه و ترکمنستان نیز برای بازدید، مذاکره و بررسی زمینه‌های همکاری تجاری در این نمایشگاه حضور دارند.

شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه، جدیدترین ماشین‌آلات، تجهیزات تخصصی، مواد اولیه و راهکار‌های نوآورانه در حوزه چاپ و بسته‌بندی را معرفی و عرضه میکنند؛ موضوعی که فرصت مناسبی برای آشنایی صنعتگران با فناوری‌های روز دنیا، ارتقای کیفیت تولید و افزایش توان رقابتی محصولات ایرانی فراهم می‌آورد.

سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته از امروز تا ۹ آذرماه ۱۴۰۵، هر روز از ساعت ۹ تا ۱۶ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران میزبان علاقمندان است.