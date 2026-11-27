امام جمعه خرمشهر با تأکید بر جایگاه والای زن و مادر در اسلام، خواستار اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به‌ویژه حمایت از مادران باردار و شاغل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه خرمشهر گفت: حمایت از مادران و اجرای کامل قانون جوانی جمعیت ضروری است.

حجت‌الاسلام عادل‌پور در خطبه‌های نماز جمعه خرمشهر با اشاره به سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، بر جایگاه ارزشمند زن و مادر در آموزه‌های اسلامی تأکید کرد.

وی با استناد به روایتی از امام سجاد (ع)، خدمت به خانواده و همسر را از عوامل تقرب به خداوند و آمرزش گناهان دانست و گفت: تکریم و احترام به زنان، به‌ویژه همسران و مادران، از ارزش‌های مهم دینی است و مردان باید به ویژه در دوران بارداری و شیردهی، پشتیبان و همراه همسران خود باشند.

امام جمعه خرمشهر در ادامه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت، افزایش جمعیت با محوریت خانواده را ضرورتی ملی برای اقتدار، پیشرفت و امنیت آینده کشور دانست و بر ضرورت تسهیل ازدواج جوانان، حمایت از فرزندآوری و تقویت فرهنگ خانواده‌محوری تأکید کرد.

حجت‌الاسلام عادل‌پور همچنین خواستار اجرای کامل ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شد و بر برخورداری مادران شاغل از مرخصی کامل زایمان، پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها، حفظ فرصت بازگشت به کار و ارتقای شغلی و پیش‌بینی امتیازات بازنشستگی متناسب با تعداد فرزندان تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته بسیج، تحول در ساختار و رویکرد‌های بسیج را ضروری دانست و گفت: بسیج باید متناسب با ظرفیت و تحولات جامعه، به سمت طراحی الگو‌های پیشرفته‌تر حرکت کند تا زمینه تحقق شعار «هر ایرانی یک بسیجی» فراهم شود.

امام جمعه خرمشهر همچنین با گرامیداشت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از رشادت‌ها و فداکاری‌های نیرو‌های دریایی ارتش در عملیات مروارید یاد کرد و بر نقش نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه در دفاع از منافع و امنیت کشور تأکید کرد.

حجت‌الاسلام عادل‌پور در ادامه با اشاره به موضوع محاصره دریایی ایران، آن را اقدامی با هدف اعمال فشار و فرسایش اقتصادی کشور توصیف کرد و گفت: ایران باید ضمن تداوم فعالیت‌های اقتصادی، برای رفع این فشار‌ها و تحمیل هزینه به محاصره‌کنندگان برنامه‌ریزی کند.

وی با اشاره به ضرورت اتخاذ راهبردی دقیق برای مقابله با محاصره دریایی، بر استفاده هم‌زمان از ظرفیت‌های نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و رسانه‌ای تأکید کرد.