امام جمعه نظرآباد با تأکید بر ترویج فرهنگ بسیجی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی در اداره کشور، تقویت روحیه ایثار و خدمتگزاری و حفظ اتحاد ملی را از ضرورت‌های پیشرفت ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، حجت‌الاسلام حسینی در خطبه‌های نماز جمعه نظرآباد با اشاره به فراگیر بودن فرهنگ بسیجی گفت: تفکر بسیجی محدود به قشر یا مجموعه خاصی نیست و هر ایرانی که برای اعتلای کشور، خدمت به مردم و دفاع از ارزش‌های ملی و دینی تلاش می‌کند، از روحیه بسیجی برخوردار است.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در اداره کشور افزود: ملت ایران از سرمایه انسانی، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردار است که باید در عرصه‌های مختلف مدیریتی، اجرایی و پیشبرد امور کشور مورد استفاده قرار گیرد.

امام جمعه نظرآباد، ایثار، تواضع، فروتنی، اخلاص و خدمت بی‌منت را از شاخصه‌های اصلی فرهنگ بسیجی برشمرد و بر ضرورت فاصله گرفتن مسئولان از تجمل‌گرایی و تشریفات تأکید کرد.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: مسئولان باید با روحیه مردمی، ساده‌زیستی و احساس مسئولیت، در مسیر خدمت به جامعه و رفع مشکلات مردم حرکت کنند و فرهنگ خدمتگزاری را در مدیریت کشور تقویت کنند.

وی همچنین حفظ و تقویت اتحاد مقدس را از ضرورت‌های مهم جامعه دانست و گفت: وحدت، همدلی و انسجام ملی باید مورد صیانت قرار گیرد و اجازه نداد اختلافات و حاشیه‌ها به اتحاد مردم و آسیب به همبستگی کشور منجر شود.

امام جمعه نظرآباد در پایان با تأکید بر نقش تفکر بسیجی در عبور از چالش‌ها خاطرنشان کرد: همراهی مردم و مسئولان با روحیه ایثار، اخلاص، خدمت و اتحاد، مسیر پیشرفت کشور را هموار می‌کند و با تکیه بر این تفکر، پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود.