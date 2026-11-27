مادر شهید محمداسماعیل رمضانپور وسطی‌کلایی پس از ۹۶ سال زندگی، دار فانی را وداع گفت و پیکرش با حضور مردم قدرشناس قائم‌شهر تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، بانوی صبور و فداکار خانم باجی سهرابی اوریمی مادر شهید محمداسماعیل رمضانپور وسطی‌کلایی، در ۹۶ سالگی درگذشت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر این مادر شهید امروز با حضور مردم قدرشناس قائم‌شهر، از منزل آن مرحومه در شهرک نساجی به سمت مطهری‌محله تشییع و در آرامستان کتی‌سر، در کنار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران نیز در پیامی، درگذشت این مادر صبور را به جامعه شاهد و ایثارگر، به‌ویژه خانواده و بستگان آن مرحومه تسلیت گفت و برای وی همنشینی با فرزند شهیدش و برای بازماندگان صبر مسئلت کرد.

شهید محمداسماعیل رمضانپور وسطی‌کلایی، فرزند میرزا جان، متولد یکم فروردین ۱۳۳۹ بود که پنجم مهر ۱۳۶۰ در منطقه دشت آزادگان، در دفاع از انقلاب و کیان اسلامی ایران به شهادت رسید.