به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول اداره ورزش و جوانان جزیره هرمز، گفت: همزمان با هفته بسیج و با هدف ترویج نشاط اجتماعی، تقویت روحیه ورزشکاری و ایجاد فضای رقابت سالم میان بسیجیان، مسابقات ورزشی فوتسال بین پایگاه‌های مقاومت این جزیره برگزار شد.

اصغر رنجبری افزود: این مسابقات با حضور ۸ تیم از پایگاه‌های مقاومت بسیج، از ۲۷ آبان ماه آغاز شد و پس از یک هفته رقابت، در ۵ آذر ماه هم‌زمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به پایان رسید.

وی گفت: در پایان این رقابت‌ها، تیم پایگاه امیرالمؤمنین (ع) مقام اول را کسب کرد و تیم‌های پایگاه شهید درویشی و فتح به‌ترتیب مقام‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

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