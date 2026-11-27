امام جمعه مهاباد خدمت صادقانه به مردم، نیکوکاری و تلاش برای رضایت خداوند را از مهم‌ترین شاخصه‌های تفکر بسیجی دانست.

ماموستا امامی: خدمت صادقانه به مردم، معیار تفکر بسیجی است

ماموستا امامی: خدمت صادقانه به مردم، معیار تفکر بسیجی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، امام جمعه مهاباد با تأکید بر اینکه بسیجی بودن به لباس و عنوان نیست، خدمت صادقانه به مردم، نیکوکاری و تلاش در مسیر رضایت خداوند را از مهم‌ترین جلوه‌های تفکر بسیجی دانست.

ماموستا عبدالسلام امامی در خطبه‌های نماز جمعه مهاباد، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته بسیج، اظهار کرد: هر فردی در هر لباس، مسئولیت و جایگاهی می‌تواند بسیجی باشد، به شرط آنکه برای رضایت خداوند و خدمت به بندگان او تلاش کند.

امام جمعه مهاباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و افزایش احتمالی مصرف گاز و برق، از شهروندان خواست با مدیریت مصرف انرژی و پرهیز از اسراف، در تأمین پایدار انرژی همکاری کنند.

ماموستا امامی همچنین با قدردانی از تلاش نیروی انتظامی در شناسایی و دستگیری قاتل طلافروش مهابادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بر ضرورت همکاری مردم با نیرو‌های انتظامی و برخورد قانونی با عوامل ناامنی تأکید کرد.

وی در ادامه، نیکوکاری و دستگیری از افراد گرفتار را از مسئولیت‌های مهم اجتماعی دانست و گفت: کمک به دیگران تنها به حمایت مالی محدود نمی‌شود و هرکس می‌تواند به اندازه توان و امکانات خود، در کاهش مشکلات و گرفتاری‌های دیگران سهیم باشد.