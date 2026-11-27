نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: شمن امروز که در میدان جنگ نظامی مغلوب شده، تلاش می‌کند با فشار اقتصادی و تحریک اعتراضات داخلی، تاب‌آوری مردم را هدف قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان امام جمعه کرمان در خطبه های امروز نماز جمعه شهر کرمان بر اهمیت اخلاق در روابط اجتماعی تأکید کرد و گفت: خوش‌رویی و کلام نیک در مواجهه با همنوعان، از مصادیق بارز اخلاق اسلامی است. با این حال، در برخورد با منکر و معصیت، رعایت حزم و احتیاط برای جلوگیری از جسارت خطاکاران ضروری است.

وی تأکید کرد که زبان و رفتار هر مسلمان باید در راستای رضایت الهی باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی ضمن بزرگداشت یاد شهدای برجسته علمی، سیاسی و هنرمند از جمله شهید مدرس، شهید میرزا کوچک‌خان، شهید فخری‌زاده و شهید شهریاری، بر تداوم مسیر آنها تأکید کرد.

وی همچنین با تبریک ولادت حضرت فاطمه (س) و نقش ایشان در هدایت جامعه، به نقش‌آفرینی زنان در دوران دفاع مقدس و مقاومت امروز اشاره کرد.

امام جمعه کرمان با هشدار جدی به عاملان ایجاد ناامنی و تفرقه‌افکن‌ها گفت: دشمن امروز که در میدان جنگ نظامی مغلوب شده، تلاش می‌کند با فشار اقتصادی و تحریک اعتراضات داخلی، تاب‌آوری مردم را هدف قرار دهد. مأموران و مردم باید هوشیار باشند تا در میدان جنگِ داخلی، بازیچه شعار‌های گمراه‌کننده دشمن نشوند.

وی افزود: که اتحاد و همدلی، کلید شکست برنامه‌های دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه است.



حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی با تأکید بر اینکه پیام‌های ارزشمند و سرنوشت‌ساز رهبر معظم انقلاب باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد، اظهار داشت: در بخش نخست، موضوع جمعیت از ابعاد گوناگون اهمیت دارد و مسئولان و توده‌های مردم باید به آن جامه عمل بپوشانند. امروز بلاشک، جمعیت مؤمن و بااراده، یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت کشور است و اگر می‌خواهیم ایران قوی‌تری داشته باشیم، باید مسئله جمعیت را بسیار جدی بگیریم.

امام جمعه کرمان در ادامه با اشاره به پیام دوم رهبر معظم انقلاب پیرامون بسیج و مأموریت‌های جدید آن افزود: بسیج که از دل مردم جوشیده، امروز مأموریت سنگین‌تری بر عهده دارد. همان‌طور که در فرمایشات معظم‌له مطرح شد، بسیج یک تفکر است که گستره آن جغرافیای کشور را درنوردیده و جهان اسلام را در بر می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هر سیاستمدار، دولتمرد، عالم و دانشمندی که با تفکر بسیجی حرکت کند، در زمره بسیجیان قرار دارد. بسیج، ملت امام حسین (ع) است و با اقتدا به سیدالشهدا (ع)، در کنار نیرو‌های مسلح، پرچم پیروزی و فتح را در تمامی قله‌های کلیدی دنیا به اهتزاز درخواهد آورد. تمامی فعالان میادین مختلف و جان‌فدایان این مسیر، با این تفکر مشترک در خط ولایت گام برمی‌دارند.