امام جمعه موقت بیرجند گفت: بسیج با تکیه بر توان مردمی و پیروی از ولایت فقیه، در جنگ‌های اخیر از کشور دفاع کرد و آمریکا را در عرصه نظامی با شکست مواجه ساخت.

بسیج با تکیه بر توان مردمی، آمریکا را به عقب نشینی وادار کرد

بسیج با تکیه بر توان مردمی، آمریکا را به عقب نشینی وادار کرد



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به نقش بسیج در حفظ و اقتدار کشور گفت: امام خمینی (ره) با تأسیس بسیج، کشور را در برابر تهدید‌ها بیمه کرد و نهادی مردمی را پایه گذاری کرد که امروز خدمات ارزشمندی در عرصه‌های مختلف ارائه می‌دهد.

حجت‌الاسلام عبادی با هشدار درباره تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف در جامعه افزود: آمریکا با استفاده از ابزار‌ها و شیوه‌های مختلف درصدد خدشه دار کردن وحدت ملی است و مردم باید در برابر توطئه‌های تفرقه افکنانه دشمن هوشیار باشند.

وی همچنین با گرامیداشت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش، گفت: نیروی دریایی امروز نقش مهمی در تأمین امنیت خلیج فارس، به ویژه تنگه هرمز، دارد و اجازه خودنمایی به دشمن در آب‌های سرزمینی ایران نمی‌دهد.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به موضوع محاصره دریایی ایران افزود: تا زمانی که آمریکا به محاصره دریایی پایان ندهد، ایران اجازه تردد کشتی‌ها را صادر نخواهد کرد.

حجت‌الاسلام عبادی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت الگوگیری از سیره و سبک زندگی آن حضرت تأکید کرد و بی‌حجابی را مغایر با فرهنگ فاطمی دانست.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه‌های ملی، به‌ویژه منابع انرژی، گفت: در شرایط کنونی همه مردم باید برای صیانت از سرمایه‌های کشور تلاش کنند؛ چراکه حضرت فاطمه زهرا (س) نیز قناعت را سرلوحه زندگی خود قرار داده و همواره همراه ولایت بودند.

امام جمعه موقت بیرجند در ادامه به موضوع جوانی جمعیت اشاره کرد و افزود: بی‌توجهی به این مسئله، کشور را با افزایش میانگین سنی جمعیت و پیامد‌های ناشی از آن مواجه می‌کند.

حجت‌الاسلام عبادی تسهیل شرایط ازدواج جوانان را از جمله ضرورت‌هایی دانست که باید در دستور کار مدیران و مسئولان قرار گیرد.