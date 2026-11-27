به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین رویداد ملی کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی به همت سازمان بهزیستی کشور با گرامیداشت هفته کارآفرینی، مفهوم مسئولیت اجتماعی را فراتر از نگاه‌های ترحم‌آمیز دانست و بر لزوم نهادینه‌سازی آن در ساختار کسب‌وکار‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به ناپایداری شرایط زیستی و آسیب‌پذیری احتمالی هر فرد در مواجهه با حوادث روزمره گفت: مسئولیت اجتماعی به این معناست که بدانیم شرایط زیستی انسان‌ها همواره در حال تغییر است؛ بنابراین، به‌کارگیری جامعه هدف سازمان بهزیستی در کسب‌وکار‌ها نه یک لطف، بلکه وظیفه‌ای فردی و سازمانی است. اگر به کارگیری این عزیزان به یک روند رایج در میان کارفرمایان تبدیل شود، بسیاری از چالش‌های موجود کمرنگ خواهد شد.

حسینی با اشاره به گستردگی جامعه هدف سازمان بهزیستی و خانوار‌های تحت پوشش آن، بر اهمیت استفاده از داده‌های دقیق در سیاست‌گذاری‌های اشتغال تأکید کرد و افزود: برای هدایت درست منابع و حمایت از کارآفرینی، نیازمند حکمرانی داده‌محور هستیم. همان‌گونه که در طرح ملی اشتغال برای کسب‌وکار‌های خرد و کوچک زیر ۲۰ نفر توانسته‌ایم رسته فعالیت‌های متناسب با ظرفیت هر شهرستان را با همکاری دستگاه‌های مختلف و یکی از دانشگاه‌های کشور شناسایی کنیم، این الگو باید با برش‌های اختصاصی برای معلولیت‌ها و شرایط مختلف جامعه هدف بهزیستی نیز پیاده‌سازی شود تا از فعالیت در تاریکی پرهیز کنیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به نیاز‌های آموزشی و حمایتی کارآفرینان این حوزه اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی یک ظرفیت پلتفرمی ساده و کاربردی برای دسترسی آسان افراد در دورافتاده‌ترین نقاط کشور به خدمات مشاوره، آموزش‌های آفلاین و آنلاین و ابزار‌های تأمین مالی ضروری است.

تولید انبوه تجهیزات حمایتی با محوریت و سهامداری جامعه هدف

حسینی در بخش دیگری از پیشنهادات عملیاتی خود، بازار مصرفی خانواده بزرگ بهزیستی را فرصتی مغتم برای توسعه اشتغال درون‌زا برشمرد و گفت: نیازمندی‌های جدی جامعه هدف در حوزه‌هایی نظیر وسایل کمک‌حرکتی (مانند ویلچر، عصا، عینک و ...) یک بازار بزرگ محسوب می‌شود. پیشنهاد ما این است که به‌جای وابستگی به شرکت‌های بیرونی، با مشارکت کارآفرینان و استفاده از سرمایه‌های خرد جامعه هدف، شرکت‌های سهامی جدیدی برای تولید این تجهیزات راه‌اندازی شود؛ درست مانند تجربه‌های موفق نیروگاه‌های خورشیدی با سهامداری مستقیم.

وی بر لزوم توسعه اشتغال مبتنی بر فناوری اطلاعات (IT) برای افراد دارای محدودیت‌های حرکتی به عنوان ابزاری کم‌هزینه و بی‌نیاز از جابجایی فیزیکی تأکید کرد.

حسینی در پایان گفت: کلید موفقیت این برنامه‌ها، شکستن مسائل بزرگ به قطعات کوچک‌تر و قابل‌اجرا در قالب یک پازل منظم عملیاتی است.