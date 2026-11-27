نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی، تقویت روحیه بسیجی و اتکا به توان داخلی را راه عبور از مشکلات و مقابله با توطئه‌های دشمنان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی در خطبه‌های نماز جمعه، با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، یاد مرگ و آخرت را مورد تأکید قرار داد و نسبت به غرق شدن در زندگی دنیوی هشدار داد.

وی در آستانه سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و میلاد امام خمینی(ره)، این مناسبت‌ها را یادآور شد و حضرت فاطمه زهرا(س) را الگوی جامع زنان دانست.

مطیعی با تأکید بر اهمیت افزایش جمعیت کشور اظهار کرد: دشمن برای کاهش جمعیت ایران برنامه‌ریزی کرده است و باید به پیام مهم رهبر معظم انقلاب در این زمینه توجه و عمل شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با قدردانی از خدمات بسیج و بسیجیان، بر ضرورت تحول و تقویت این نهاد مردمی تأکید کرد و گفت: تحقق شعار «هر ایرانی یک بسیجی» نیازمند ترویج روحیه بسیجی در رفتار و عمل، حسن خلق، مهربانی، ایثار و خدمت بی‌منت و گمنام به مردم و کشور است.

وی وحدت، پرهیز از اختلاف و تقویت انسجام اجتماعی را ضروری دانست و بر ترویج صحیح فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد.

امام جمعه سمنان در آستانه روز نیروی دریایی ارتش، با گرامیداشت یاد شهید محمدابراهیم همتی، فرمانده ناوچه پیکان، رشادت‌های دریادلان نیروی دریایی در عملیات مروارید و دفاع از خلیج فارس و تنگه هرمز را ستود و گفت: ملت ایران به فداکاری این شهدا مدیون است.

مطیعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه، شرایط عراق و جنگ تحمیلی، بر انسجام مردمی، توان نیروهای مسلح و تاب‌آوری ملت ایران تأکید کرد و افزود: دشمنان به دنبال منافع خود و بزرگ‌نمایی مشکلات داخلی ایران هستند و تلاش می‌کنند کشور را مقصر جلوه دهند.

وی با بیان اینکه مردم ایران جنگ‌طلب نیستند، تصریح کرد: ملت ایران در پی انتقام خون امام شهید و دفاع از کشور است و باید با هوشیاری در برابر توطئه‌های استکبار جهانی عمل کرد. مشکلات کشور نیز با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی حل خواهد شد.

امام جمعه سمنان در پایان از برگزاری همایش ملی هوش مصنوعی در گرمسار با محوریت تحکیم خانواده و همکاری حوزه‌های علمیه و مسئولان دولتی قدردانی کرد.