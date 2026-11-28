به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی فتحیان گفت: این عملیات به طول ۷۰۰ متر در حدفاصل چهارراه شهید طاهرزاده تا میدان شهید علیخانی با استفاده از لوله‌هایی به قطر ۱۴۰۰ میلی‌متر در حال اجراست که تاکنون ۵۰۰ متر از آن اجرا شده است.

وی با اشاره به فروریزش‌های مکرر خط انتقال فاضلاب در محدوده چهارراه طاهرزاده در سال گذشته افزود: افزایش سطح فاضلاب و تخریب بخش‌هایی از خیابان رباط بر اثر این حوادث، ضرورت اصلاح این مسیر را دوچندان کرد.

فتحیان با بیان این‌که این طرح بخشی از برنامه جامع اصلاح کلکتور فاضلاب شمال شهر اصفهان است، ادامه داد: حجم بالای فاضلاب عبوری از این کلکتور و نقش آن در انتقال فاضلاب بخش وسیعی از شهر، اجرای آن را در اولویت برنامه‌های عمرانی آبفای منطقه ۵ شهر اصفهان قرار داده است.

وی افزایش پایداری و ظرفیت شبکه انتقال فاضلاب، کاهش احتمال فروریزش مجدد کلکتور و پیشگیری از خسارات و اختلالات ناشی از حوادث شبکه فاضلاب در معابر شهری را از مهم‌ترین دستاورد‌های تکمیل این عملیات برشمرد.