نظارت جدی بر بازار، مهار گرانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کردستان مهم‌ترین مطالبات امام جمعه سنندج در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امام جمعه سنندج با انتقاد از افزایش قیمت کالا‌های اساسی و اقلام ضروری، خواستار تشدید نظارت دستگاه‌های مسئول و جلوگیری از فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد شد.

امام جمعه سنندج همچنین با اشاره به ظرفیت‌های معدنی و اقتصادی استان مدیریت کارآمد شایسته‌سالاری و اجرای عدالت را از الزامات توسعه کردستان دانست.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت حمایت از محرومان و نیازمندان، به وضعیت مردم غزه و فلسطین اشاره کرد و از اقتدار نیروی دریایی ایران در تنگه هرمز و ایستادگی در برابر تهدید استکبار جهانی قدردانی کرد.

کنترل کامل تنگه هرمز در اختیار نیرو‌های مسلح ایران

مدیر طرح‌های عملیاتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی گفت: تنگه راهبردی هرمز به‌طور کامل تحت کنترل نیرو‌های مسلح ایران قرار دارد.

ناخدا یکم محمد گل‌بازگیر پیش از خطبه‌های نماز جمعه سنندج، با اشاره به توانمندی‌های دفاعی نیروی دریایی اظهار کرد: برخورداری از تجهیزات پیشرفته، موشک‌های بومی و نیرو‌های عملیاتی آماده‌به‌کار، اقتدار دریایی ایران را در منطقه تضمین کرده است.

وی با اشاره به حضور ناوگان مجهز ایران در آب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی افزود: زیردریایی‌ها، یگان‌های تکاور و سامانه‌های پدافندی ساحلی، برای حفاظت از مسیر‌های راهبردی دریایی و مقابله با هرگونه تهدید در آمادگی کامل قرار دارند.

مدیر طرح‌های عملیاتی نیروی دریایی ارتش همچنین با اشاره به مأموریت‌های اسکورت کشتی‌ها و حفاظت از منافع ملی در آب‌های بین‌المللی تأکید کرد: نیروی دریایی ارتش با تکیه بر توان داخلی، آمادگی مقابله با تهدیدات و جنگ ترکیبی را دارد.