عملیات شست‌وشو و گندزدایی ۲۴ مخزن ذخیره آب با ظرفیت مجموع ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در منطقه خور و بیابانک با هدف حفظ کیفیت آب شرب و ارتقای بهداشت شبکه توزیع اجرا شد.

شست‌وشو و گندزدایی ۲۴ مخزن ذخیره آب در خور و بیابانک

شست‌وشو و گندزدایی ۲۴ مخزن ذخیره آب در خور و بیابانک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان، این مخازن در محدوده خدمات‌رسانی سه شهر و ۳۰ روستای منطقه خور و بیابانک قرار دارند و جمعیتی بالغ بر ۲۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهند.

این عملیات با مشارکت نیرو‌های بهره‌برداری آبفای منطقه و با هدف حذف رسوبات، پاک‌سازی آلودگی‌های احتمالی و حفظ کیفیت آب ذخیره‌شده اجرا شد.

با توجه به وجود دو شبکه مجزای توزیع آب مصرفی و آب شیرین در منطقه خور و بیابانک، مخازن ذخیره‌سازی نیز برای هر شبکه به‌صورت جداگانه در نظر گرفته شده‌اند و شست‌وشو و گندزدایی دوره‌ای آنها نقش مهمی در حفظ کیفیت آب توزیعی دارد.

شست‌وشو و گندزدایی مخازن ذخیره آب به‌صورت سالانه در دستور کار آبفای منطقه خور و بیابانک قرار دارد و از اقدامات پیشگیرانه برای تأمین پایدار آب سالم و بهداشتی به شمار می‌رود.