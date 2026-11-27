میلاد عرفان‌پور (شاعر) گفت: کتاب «ترامپ کشی و جشن انقلاب فلطسین» به قلم علیرضا قزوه، پاسخی ادبی به جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی است اثری که مطالبه مردم برای خون‌خواهی رهبر شهید و شهدای کشور را بازتاب می‌دهد.

میلاد عرفان‌پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: علیرضا قزوه پس از چند دهه حضور در خط مقدم شعر مقاومت، در این منظومه نقش شاعر را در میدان مبارزه به تصویر کشیده است؛ اثری که در آن کلمات، نخستین سلاح مقابله با دشمن هستند.

وی گفت: این کتاب در قالب هجو دشمن سروده شده است، یکی از مطالبات رهبر شهید، حذف دشمن در شعر شاعران بود و این اثر نیز در همین مسیر شکل گرفته است.

کتاب «ترامپ کشی و جشن انقلاب فلطسین» را انتشارات سوره مهر منتشر کرده است.