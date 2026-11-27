روایت خون‌خواهی رهبر شهیددر یک کتاب

میلاد عرفان‌پور (شاعر) گفت: کتاب «ترامپ کشی و جشن انقلاب فلسطین » به قلم علیرضا قزوه، پاسخی ادبی به جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی است.