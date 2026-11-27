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میلاد عرفانپور (شاعر) گفت: کتاب «ترامپ کشی و جشن انقلاب فلسطین » به قلم علیرضا قزوه، پاسخی ادبی به جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
میلاد عرفانپور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: علیرضا قزوه پس از چند دهه حضور در خط مقدم شعر مقاومت، در این منظومه نقش شاعر را در میدان مبارزه به تصویر کشیده است؛ اثری که در آن کلمات، نخستین سلاح مقابله با دشمن هستند.
وی گفت: این کتاب در قالب هجو دشمن سروده شده است.
عرفان پور گفت : یکی از مطالبات رهبر شهید این بود که از طریق شعر دشمنان را از صحنه روزگار محو کنیم و کتاب آقای قزوه پاسخی به این مطالبه است .
کتاب «ترامپ کشی و جشن انقلاب فلسطین » را انتشارات سوره مهر منتشر کرده است.