ائمه جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان‌های استان یزد ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، بر ضرورت تقویت ارتباط نوجوانان و جوانان با مسجد و نماز جمعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، امام‌جمعه موقت بافق در خطبه‌های نماز جمعه بافق، حضور مردم در میدان‌ها و خیابان‌ها را از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور برای مقابله با دشمنان دانست و بر ضرورت تقویت نقش بسیج در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و خدمت‌رسانی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام روحانی با گرامیداشت پنجم آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی، به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته بسیج اشاره کرد و گفت: بسیج محدود به افرادی که کارت عضویت دارند نیست، بلکه هر کسی که دل در گرو مکتب و مرام بسیج دارد، بسیجی محسوب می‌شود.

امام جمعه موقت مهریز، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هسته‌ای و مدافعان وطن، بر ضرورت تقویت جهاد علمی، حفظ ارزش‌های دینی و الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام زارع‌زاده با اشاره به هفتم و هشتم آذرماه، سالروز شهادت دانشمندان هسته‌ای شهید محسن فخری‌زاده و شهید مجید شهریاری، اظهار داشت: این شهدا با تقدیم جان خود در مسیر پیشرفت علمی کشور، زمینه‌ساز تقویت نهضت علمی شدند و امروز جوانان باید با احساس مسئولیت بیشتر، این مسیر را همچون یک جهاد ادامه دهند.

امام جمعه میبد درخطبه های نمازجمعه این هفته با اشاره به دستاوردهای مقاومت ملت ایران در ماه‌های اخیر، عبور از خط قرمزهای نظام سلطه، شکستن هیمنه آمریکا و ارائه الگویی از ایستادگی در برابر قدرت‌های جهانی را از مهم‌ترین نتایج این مقاومت خواند و بر ضرورت هوشیاری مردم و تغییر نگاه مسئولان به مسائل اقتصادی تأکید کرد.



آیت الله اعرافی همچنین در هفته بسیج، فرهنگ بسیجی را مبتنی بر ایمان، خودباوری، ایثار، فداکاری، خدمت بی‌منت و بن‌بست‌شکنی دانست و خواستار جاری‌شدن این فرهنگ در همه عرصه‌های زندگی، از ادارات و کارخانه‌ها تا مدارس، دانشگاه‌ها و بازار شد.

امام جمعه زارچ در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن، سیره زندگی آن حضرت را الگویی جامع برای زنان و مردان جامعه دانست.

حجت الاسلام طباطبایی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته بسیج، بر ضرورت تحول در فعالیت‌های بسیج، گسترش روحیه بسیجی، مردم‌داری، مهربانی، تقوای فردی و اجتماعی، تواضع و پرهیز از اقدامات نمایشی تأکید کرد.

امام‌جمعه موقت اردکان در خطبه‌های نماز جمعه اردکان، با تأکید بر اینکه تقوا و بندگی خدا معیار واقعی عزت و ارزش انسان است، نسبت به نفوذ فرهنگی و ترویج سبک زندگی دشمن در جامعه هشدار داد و خواستار هوشیاری مردم، مسئولان و فعالان فرهنگی شد.

حجت‌الاسلام حسینی‌پور ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و میلاد امام خمینی (ره)، با اشاره به دعای سی‌وپنجم صحیفه سجادیه، اظهار کرد: از ویژگی‌های برجسته حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در تمام لحظات زندگی، تقوای الهی بود و این ویژگی باید الگوی زندگی فردی و اجتماعی ما قرار گیرد.

امام جمعه بهاباد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط نوجوانان و جوانان با مسجد و نماز جمعه، حضور نسل جوان در این فریضه عبادی را زمینه‌ساز رشد معنوی، آرامش روحی و تضمین آینده معرفتی آنان دانست.

حجت‌الاسلام ابراهیمی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره جوانی جمعیت، این موضوع را از خطرات جدی و تهدیدکننده آینده جامعه دانست و گفت: مسئله کاهش جمعیت و پیری جامعه، محدود به یک خانواده یا شهر نیست، بلکه تمام جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همه مؤمنان و دغدغه‌مندان باید برای آن چاره‌اندیشی کنند.

امام جمعه شهرستان اشکذر در خطبه دوم نمازجمعه با تبیین ویژگی‌های انسان باتقوا در کلام امیرالمؤمنین علی(ع)، بر ضرورت تقویت استواری دینی، دوراندیشی و نرم‌خویی تأکید کرد و با اشاره به ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود، نسبت به توطئه‌های جدید در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی هشدار داد و انسجام اجتماعی، وحدت ملی و حضور مردم در صحنه و حمایت از نیروهای مدافع امنیت را از مهم‌ترین ضرورت‌های شرایط کنونی دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین صانعی با اشاره به فرازهایی از خطبه همّام نهج‌البلاغه و توصیف امیرالمؤمنین علی(ع) از ویژگی‌های متقین، اظهار داشت: انسان باتقوا در اعتقادات، احکام و مجموعه تعالیم الهی از استواری و پایبندی عمیقی برخوردار است و بندگی خداوند را در عمل و رفتار خود نشان می‌دهد.

امام جمعه هرات، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا(س) و الگوگیری از استقامت، ایمان و مسئولیت‌پذیری آن حضرت، بر اهمیت تحکیم بنیان خانواده، تسهیل ازدواج جوانان، توجه به مسئله جمعیت، تقویت روحیه بسیجی و پایبندی به قانون در جامعه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام رضازاده با اشاره به پیام رهبر شهید انقلاب به چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت و همچنین پیام ایشان به مناسبت هفته بسیج، مسئله جمعیت را موضوعی راهبردی و سرنوشت‌ساز برای آینده کشور دانست و بر ضرورت جبران کاستی‌های سیاست‌های گذشته، توجه به خانواده و فرهنگ‌سازی در زمینه ازدواج و فرزندآوری تأکید کرد.