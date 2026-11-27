امام جمعه اهواز با تأکید بر تلاش دشمن برای بهره‌برداری از نقاط ضعف داخلی و ایجاد ناامنی در کشور گفت: ملت ایران با وجود همه توطئه‌ها و تهدیدها، همچنان در کنار رزمندگان ایستاده‌اند و از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نمی‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، نماینده ولی‌فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز با تأکید بر تلاش دشمن برای بهره‌برداری از نقاط ضعف داخلی و ایجاد ناامنی در کشور گفت: ملت ایران با وجود همه توطئه‌ها و تهدیدها، همچنان در کنار رزمندگان ایستاده‌اند و از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نمی‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه اهواز با اشاره به توطئه‌های مستمر استکبار جهانی علیه ملت ایران اظهار کرد: دشمن به دنبال آن است که با سوءاستفاده از برخی ضعف‌های داخلی، فضای ناامنی در کشور ایجاد کند؛ اما همان‌گونه که سال گذشته برخی افراد فریب‌خورده به خیابان آمدند و در کنار آمریکا قرار گرفتند، امروز همین مردم برای مقابله با استکبار در میدان حضور دارند.

وی افزود: حتی اگر از زمین و آسمان تهدیدی متوجه کشور شود، ملت ایران همچنان استوار در کنار رزمندگان و در میدان مبارزه و مقاومت باقی خواهند ماند.

اقتدار نیروی دریایی ارتش در برابر تهدید‌های دشمن

امام جمعه اهواز در ادامه با گرامیداشت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: نیروی دریایی راهبردی کشور امروز در عرصه اقتدار قرار دارد و نمونه آن، مقابله با تحرکات آمریکا در دریاست.

موسوی‌فرد با اشاره به توانمندی‌های نیرو‌های دریایی کشور گفت: دلاورمردان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران ناوگان دشمن را تا فرسنگ‌ها دور کرده و با اقدامات خود بر گلوگاه اقتصاد جهان فشار وارد کرده‌اند.

وی حمله به سکوی نظامی آمریکا در دریا را از دیگر دستاورد‌های فرزندان این سرزمین دانست و افزود: این اقدامات ضربات شدیدی به شناور‌های مجری محاصره وارد کرده است.

خطیب جمعه اهواز همچنین با اشاره به تحولات یک سال اخیر و تقابل ایران با آمریکا و جبهه استکبار اظهار کرد: ملت ایران در این مدت ضربات سنگینی به پیکره استکبار و ترامپ وارد کرده‌اند و چهره واقعی دشمنان را برای افکار عمومی جهان آشکار ساخته‌اند.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که از بازدارندگی لازم برای مقابله با دشمن برخوردار باشد، برای رویارویی و دفاع از کشور آمادگی کامل دارد.

رونق تولید؛ راهکار تقویت ارزش پول ملی

امام جمعه اهواز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تولید، تحقق تولیدات فرهنگی و اقتصادی را ضرورتی مهم برای کشور دانست و گفت: ارزش پول ملی با رونق تولید، درایت و برنامه‌ریزی دقیق افزایش می‌یابد.

موسوی‌فرد همچنین ساده‌زیستی را از مسائل مهم جامعه برشمرد و بر ضرورت نهادینه‌سازی مصرف بهینه در همه حوزه‌ها تأکید کرد.

وی افزود: الگوی مصرف به معنای سخت‌گیری بر مردم نیست، بلکه به معنای استفاده درست و اصولی از منابع برای حفظ منافع و آینده کشور است؛ موضوعی که در فرهنگ دینی نیز توصیه‌های فراوانی درباره آن وجود دارد.

ضرورت مدیریت مصرف سوخت و اصلاح الگوی تردد

خطیب جمعه اهواز در ادامه با اشاره به لزوم صرفه‌جویی در مصرف سوخت گفت: تردد شبانه‌روزی خودرو‌های فراوان در خیابان‌ها، ضرورت مدیریت مصرف سوخت را بیشتر کرده است.

وی با بیان اینکه مردم به تفریح و نشاط اجتماعی نیاز دارند، تأکید کرد: استفاده صحیح و بهینه از سوخت می‌تواند در کنار تفریح و نشاط اجتماعی قرار گیرد و نباید این دو موضوع در تقابل با یکدیگر باشند.

هفتم آذرماه به مناسبت حماسه‌آفرینی ناوچه پیکان در عملیات مروارید و انهدام بخش عمده‌ای از نیروی دریایی رژیم بعث عراق در سال ۱۳۵۹، به‌عنوان روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نام‌گذاری شده است.