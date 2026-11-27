رئیس گروه فنی و مهندسی ساتبا با هشدار درباره مخاطرات برف‌روبی غیراصولی و انجام فعالیت‌های برقی در محیط‌های خیس و لغزنده، رعایت دستورالعمل‌های ایمنی در نگهداری نیروگاه‌های خورشیدی در فصل زمستان را ضروری دانست و تأکید کرد­ ایمنی کارکنان و تجهیزات بر اهداف تولید اولویت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هومن صادقی، رئیس گروه فنی و مهندسی ساتبا با تأکید بر ضرورت رعایت دستورالعمل‌های ایمنی در نگهداری نیروگاه‌های خورشیدی در فصل زمستان، برف‌روبی غیراصولی و انجام فعالیت‌های برقی در محیط‌های خیس و لغزنده را از اقدامات پرخطر در این زمینه دانست.

وی افزود: در مناطق برف‌گیر، شیب و آرایش پنل‌ها باید از مرحله طراحی متناسب با شرایط اقلیمی انتخاب شود تا بخش عمده برف به‌صورت طبیعی از سطح ماژول‌ها خارج شود. همچنین پاک‌سازی برف تنها در صورت نیاز فنی، با مجوز مسئول بهره‌برداری و به‌وسیله نیرو‌های آموزش‌دیده مجاز است.

رئیس گروه فنی و مهندسی ساتبا گفت: استفاده از ابزار‌های سخت، واردکردن فشار موضعی و ضربه به پنل‌ها می‌تواند به شیشه و آب‌بندی تجهیزات آسیب برساند؛ بنابراین روش برف‌روبی باید با طراحی آرایه و دستورالعمل سازنده مطابقت داشته باشد.

صادقی با اشاره به مخاطرات فعالیت در روز‌های بارانی افزود: انجام کار‌های برقی در محیط خیس یا روی سطوح لغزنده باید به تعویق بیفتد و پس از پایان بارندگی نیز سلامت پنل‌ها، کابل‌ها، جعبه‌های اتصال، تجهیزات برقی و مسیر‌های تخلیه آب مورد بررسی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: ایمنی کارکنان و تجهیزات همواره بر اهداف تولید اولویت دارد و هرگونه تعمیر و رفع عیب باید پس از ایمن‌سازی و به‌وسیله نیروی متخصص انجام شود.