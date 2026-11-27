امام جمعه کرج با اشاره به روز مجلس، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، حمایت از تولید داخلی، مقابله با فساد و نظارت بر اجرای قوانین را از مهم‌ترین ضرورت‌های مجلس برای ساماندهی اقتصاد کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما , مرکز البرز ، آیت‌الله سیدمحمدمهدی حسینی همدانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرج، با اشاره به روز مجلس و سالروز شهادت آیت‌الله مدرس، بر ضرورت مسئولیت‌پذیری نمایندگان در قبال مسائل و مشکلات کشور تأکید کرد و گفت: مجلس باید بدون توجه به تعلقات جناحی، منافع ملی، رضایت خداوند و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را مبنای تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهد.

وی با اشاره به شرایط نامطلوب اقتصادی و فشارهای معیشتی مردم افزود: مجلس باید برای حل چالش‌های اقتصادی به‌صورت جدی وارد میدان شود و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، زمینه اصلاح امور و بهبود شرایط اقتصادی را فراهم کند.

امام جمعه کرج، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، حمایت از تولید داخلی، مقابله با فساد و افزایش شفافیت را از محورهای مهم اصلاح اقتصادی دانست و تصریح کرد: نظارت دقیق بر اجرای قوانین و بازخواست مسئولانی که در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند، از مسئولیت‌های مجلس است و این مطالبه‌گری هیچ لطمه‌ای به انسجام ملی وارد نمی‌کند.

آیت‌الله حسینی همدانی در بخش دیگری از سخنان خود، مسئولیت‌پذیری را از آموزه‌های اساسی دین اسلام دانست و گفت: هر فرد در جایگاه خود در برابر جامعه، نظام، دین و ولایت مسئول است و بی‌تفاوتی در برابر مسائل و مشکلات نیز نوعی انتخاب و مسئولیت به همراه دارد.

وی با اشاره به سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و ولادت امام خمینی(ره)، سیره این دو شخصیت را یادآور ایمان، حق‌طلبی و ایستادگی دانست و افزود: حضرت زهرا(س) الگویی جامع از مسئولیت‌پذیری است و سیره ایشان نشان می‌دهد که حجاب و عفاف به معنای انزوا نیست، بلکه زن مسلمان می‌تواند با حفظ ارزش‌های دینی، حضوری مؤثر و چندبعدی در جامعه داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با تأکید بر نقش زنان در پیشرفت کشور اظهار کرد: نسل کنونی بانوان باید با حفظ و تقویت جایگاه اجتماعی خود، این میراث ارزشمند را به نسل‌های آینده منتقل کند و زنان جوان با چنین رویکردی می‌توانند در ساخت آینده کشور و ارائه الگویی ماندگار برای زنان جهان نقش‌آفرین باشند.

امام جمعه کرج همچنین پیشرفت‌های کشور در حوزه هوافضا و انرژی هسته‌ای را جلوه‌ای از خودباوری و عزت ملی برشمرد و بر ضرورت تبیین دستاوردهای علمی و فناورانه کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش دانشمندان در تقویت توان ملی و بازدارندگی کشور گفت: پیوند دانش و ایمان از عوامل افزایش اقتدار ملی است و خون دانشمندان شهید به تقویت قدرت بازدارندگی ایران کمک کرده است.

آیت‌الله حسینی همدانی با تجلیل از رشادت‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آب‌های بین‌المللی، صیانت از مرزهای دریایی و اقتدار کشور را ضروری دانست و حمله به ناو دنا را از جمله اقدامات دشمن توصیف کرد.

وی در ادامه با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف و تضعیف انسجام داخلی، نسبت به انتشار اخبار هراس‌انگیز و بزرگ‌نمایی تهدیدها هشدار داد و افزود: نباید اجازه داد فضاسازی‌های رسانه‌ای و اخبار نادرست، جامعه را در مسیر راهبردهای دشمن قرار دهد.

امام جمعه کرج با بیان اینکه نتیجه جنگ را صرفاً تهدیدهای دشمن تعیین نمی‌کند، پایداری، انسجام، امید و توکل به خداوند را از عوامل مؤثر در عبور از شرایط حساس کشور دانست و بر ضرورت پرهیز از بداخلاقی‌های سیاسی و اجتماعی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: رفتارهای اختلاف‌افکنانه موجب تضعیف اعتماد عمومی و تخریب نیروهای ملی می‌شود و همه مردم و مسئولان باید بیانات رهبر معظم انقلاب را فصل‌الخطاب رفتار و تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در پایان با اشاره به اهمیت مسئله جوانی جمعیت و کاهش آمار تولدها، خواستار توجه ویژه مسئولان به این موضوع و اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت از فرزندآوری و آینده جمعیتی کشور شد.