به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اوزجان بیزاتی در نشست خبری پیش از دیدار تیم های استقلال و صنعت نفت آبادان در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال، حضور یافت.

مربی استقلال درباره غیبت سهراب بختیاری‌زاده در این نشست، گفت: سرمربی استقلال به دلیل سرماخوردگی خفیف نتوانسته است در این نشست حضور پیدا کند.

وی با اشاره به درگذشت خواهرزاده حبیب فرعباسی، افزود: زندگی و خانواده از هر چیزی مهم‌تر است. ما در این غم بزرگ کنار حبیب هستیم و مطمئنیم هواداران استقلال هم با حمایت و دعای خیرشان او را تنها نخواهند گذاشت.

اوزجان بیزاتی درباره شرایط این تیم پس از دیدار آسیایی مقابل العین، گفت: چهار روز پیش بازی بسیار سختی در لیگ نخبگان آسیا مقابل العین داشتیم. مسابقه سنگینی بود و عملکرد خوبی ارائه کردیم. یک امتیاز ارزشمند به دست آوردیم که برای خودمان، هواداران و حتی از نظر بین‌المللی اهمیت داشت. بازیکنان توانستند خواسته‌های کادر فنی را به‌خوبی در زمین اجرا کنند. در فوتبال نباید هیچ‌وقت تصور کنیم کار تمام شده است. روزی که فکر کنیم همه‌چیز را انجام داده‌ایم و دیگر نیازی به تلاش نیست، در واقع همان روز مرده‌ایم و فوتبال را باخته‌ایم. باید همیشه با انگیزه و تمرکز به کارمان ادامه بدهیم.

مربی استقلال درباره غیبت یاسر آسانی و عارف آغاسی در دیدار پیش رو، افزود: ما دو بازیکن مهم خودمان، یاسر آسانی و عارف آغاسی را در اختیار نداریم، اما مطمئن باشید بازیکنانی که جایگزین آنها می‌شوند، کارشان را به بهترین شکل انجام خواهند داد. بازیکنان باکیفیتی داریم و اگر برنامه‌های خودمان را درست در زمین اجرا کنیم، برنده خواهیم شد؛ در غیر این صورت ممکن است بازی برایمان دشوار شود.