نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت تقویت هویت توحیدی بسیج گفت: تحقق شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» نیازمند تحول در ساختار و عملکرد بسیج، ارتباط مؤثر با اقشار مختلف جامعه و خدمت بی‌منت به مردم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، حجت‌الاسلام والمسلمین نوری، در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد با تأکید بر ضرورت تقویت هویت توحیدی بسیج گفت: تحقق شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» نیازمند تحول در ساختار و عملکرد بسیج، ارتباط مؤثر با اقشار مختلف جامعه و خدمت بی‌منت به مردم است.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته بسیج، هویت توحیدی را ریشه اصلی تفکر بسیج دانست و اظهار کرد: بسیجیان باید با تواضع، اخلاص، پیگیری مشکلات مردم و خدمت بدون چشمداشت، الگوی عملی فرهنگ بسیجی در جامعه باشند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بسیج برای حل مسائل جامعه افزود: مسئولان باید از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بسیج در مسیر خدمت‌رسانی و رفع مشکلات مردم بهره بگیرند.

امام جمعه بجنورد همچنین با تبریک روز نیروی دریایی ارتش، از مجاهدت‌های نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه در تأمین امنیت کشور قدردانی کرد و گفت: نیرو‌های دریایی به‌عنوان چشم بیدار ملت، با اقتدار از مرز‌های آبی کشور دفاع می‌کنند و اجازه عبور غیرمجاز به دشمنان را نمی‌دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری در ادامه با اشاره به روز مجلس، جایگاه قانون‌گذاری، نظارت و پیگیری مطالبات مردم را مهم ارزیابی کرد و از نمایندگان خواست با پرهیز از دخالت در عزل و نصب‌ها، بر انجام وظایف قانونی خود تمرکز کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه دولت به معیشت مردم و کنترل تورم تصریح کرد: مسئولان اقتصادی باید با تلاش مضاعف برای مهار گرانی‌ها و رفع مشکلات حوزه انرژی و کالا‌های اساسی اقدام کنند.

امام جمعه بجنورد همچنین شفافیت در اطلاع‌رسانی و پرهیز از بیان مواضع متناقض درباره موضوعاتی همچون نان و انرژی را ضروری دانست و بر اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف در مصرف آب، برق، انرژی و نان تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۲۷۰ شب حضور مردم در میدان و حمایت آنان از نظام و کشور، این حضور را نشانه پشتیبانی ملت از نیرو‌های مسلح دانست و ابراز امیدواری کرد با اقتدار نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه و اتکا به خداوند، محاصره دریایی شکسته و بخشی از مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود.