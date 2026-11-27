اسلام‌آباد امروز میزبان نشست سه‌جانبه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در چارچوب توافق دفاعی مشترک است.

اسلام‌آباد میزبان نشست دفاعی پاکستان، عربستان و ترکیه

اسلام‌آباد میزبان نشست دفاعی پاکستان، عربستان و ترکیه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در این نشست، هیئت‌های بلندپایه از سه کشور حضور دارند و قرار است راه‌های گسترش همکاری‌های دفاعی، هماهنگی‌های امنیتی و تحولات منطقه‌ای در آن بررسی شود.

از پاکستان «اسحاق دار» معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه و «خواجه آصف وزیر دفاع»، از عربستان سعودی «فیصل بن فرحان» وزیر امور خارجه و «خالد بن سلمان» وزیر دفاع و از ترکیه نیز «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه و «یاشار گولر» وزیر دفاع شرکت می‌کنند.

بر اساس اعلام منابع پاکستانی بررسی سازوکار‌های تقویت همکاری‌های نظامی، هماهنگی در برابر تهدیدات امنیتی و تدوین چارچوب اجرایی توافق دفاعی سه‌جانبه از مهم‌ترین محور‌های این مذاکرات خواهد بود.

خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان، پیش از برگزاری نشست اعلام کرد: تحولات یمن و تنش میان عربستان سعودی و یمن نیز در دستور کار مذاکرات قرار دارد.

او با اشاره به تعهدات دفاعی سه کشور تأکید کرد: هرگونه تهدید علیه عربستان، تهدیدی علیه پاکستان و ترکیه نیز محسوب می‌شود.

وزیر دفاع پاکستان همچنین گفت: توافق دفاعی مشترک هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و سه کشور برای تکمیل ترتیبات اجرایی آن به رایزنی‌های مستمر نیاز دارند، به گفته او هدف این است که طی ماه‌های آینده مقدمات لازم برای اجرای توافق فراهم شود.

برگزاری این نشست در اسلام‌آباد از آن جهت اهمیت دارد که پاکستان، عربستان و ترکیه در تلاش‌اند همکاری‌های دفاعی خود را از سطح توافق سیاسی به مرحله هماهنگی‌های عملی و امنیتی نزدیک‌تر کنند.

کارشناسان پاکستانی معتقدند این مذاکرات همچنین فرصتی برای بررسی مواضع مشترک سه کشور درباره بحران‌های منطقه‌ای و تحولات خاورمیانه فراهم می‌کند موضوعی که نتایج آن می‌تواند در شکل‌گیری معادلات امنیتی آینده منطقه تأثیرگذار باشد.