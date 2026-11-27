به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان حجت‌الاسلام والمسلمین امان‌الله علیمرادی نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری در سومین یادواره شهدای کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهدای مددجویان حادثه تروریستی گلزار شهدا اظهار داشت: حضور مردم در میدان عمل صالح و تمدن‌ساز است و خدا این حضور‌ها را باشکوه‌تر قرار خواهد داد و نتایج عظیمی را برای این حضور‌ها خداوند مقدر کرده است.



وی گفت: خداوند به برکت مردم در میدان نام ملت ایران را در جهان برافراشته کرده است.



علیمرادی گفت: ایران اسلامی قریب ۵۰ سال توانسته است از خود و منطقه دفاع کند و دشمن رهبر کشور و بزرگ‌ترین شخصیت‌های نظامی و اداری کشور شهید شدند و ایران همچنان ایستاده است و اگر کشور دیگری با این فشار‌ها تسلیم شده بود.



حجت‌الاسلام و المسلمین امان‌الله علیمرادی با اشاره به تمدن‌سازی انقلاب اسلامی عنوان کرد: رمز بقای انقلاب همان رمز پیروزی انقلاب که دو رکن اصلی دارد.



نماینده خبرگان رهبری در استان کرمان گفت: یک رکن اخلاص در کار‌ها است و همه کار‌ها را باید برای خدا انجام‌دادن و رکن دیگر اتحاد و جلوگیری از تفرقه است و اتحاد بر محور توحید و ولی‌فقیه رمز موفقیت است.



حجت‌الاسلام والمسلمین علیمرادی با تأکید بر اینکه شهدای امدادگر از عزیزترین و صادق‌ترین شهدای ما هستند گفت: زنده نگه‌داشتن فرهنگ شهیدان و فضیلت‌های شهدا یکی از ضروری‌ترین نیاز‌های جامعه ما است.



وی گفت: همان طور که شهدا در محضر پروردگار زنده‌اند در بین ما هم باید زنده باشند.



علیمرادی ابراز داشت: باید تلاش شود نام شهدا، فکر شهدا، اندیشه شهدا در جامعه زنده باشد و یکی از برنامه‌هایی که این نیاز بزرگ جامعه را تامین می‌کند این یادواره است.



وی خاطرنشان کرد: از ملت در خیابان و میدان تشکر ویژه را داریم که قریب به نه ماه در میدان و خیابان حضور دارند و دشمنان را به ستوه آورده‌اند.



ناصر عسکری‌نژاد مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان نیز اظهار داشت: اگر ایادی استکبار این روز‌ها نمی‌تواند به اهداف خودشان برسند به واسطه حضور مردم مبعوث شده است.



وی گفت: شهدا جان خود را فداکردن تا ما در آسایش و آرامش باشیم.

عسکری‌نژاد عنوان کرد: مسئولان به وظایف خود عمل کنند که مدیون خون شهدا نشوند.



مدیرکل کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان خاطرنشان کرد: رسالت اصلی مسئولان این است که به فرموده قاعده شهیدمان در سطح جامعه امیدبخش باشند.



وی گفت: کمیته امداد یکی از رسالت‌هایش ارتقای شاخص‌های مذهبی و فرهنگی است که یکی از این موارد بسیار مهم بحث فرهنگ ایثار و شهادت است.



ناصر عسکری‌نژاد ابراز داشت: امیدواریم که خداوند توفیق بده بتونیم در ادامه راه هم پاسخگوی خون پاک شهدای باشیم.