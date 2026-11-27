به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه شهرضا در جلسه شورای اداری گفت: دشمنان با تصور غلط خود فکر می‌کردند که ایران اسلامی مثل بقیه کشور‌ها در روز‌های اول تسلیم خواهد شد و آنها به اهداف شومشان خواهند رسید ولی مردم عزتمند و دیندار ما با مقاومت و صبوری پای ارزش‌ها و کشور ایستاده‌اند.

حجت الاسلام حسین طاوسی تأکید کرد: صبر و مقاومت را در جوانان تقویت و برای تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی تلاش کنیم.

همچنین حسین انوری، رییس بنیاد تعاون بسیج در این جلسه گفت: ماموریت مجموعه بنیاد تعاون بسیج کمک به اجرای برنامه‌های پنج ساله دولت است و این بنیاد به تناسب ماموریت‌های دولت برای خود ظرفیت ایجاد کرده است.

حسین انوری افزود: این بنیاد با ۱۴ موسسه در زمینه‌های مختلف مانند درمان، عمران و مسکن، اقتصاد مردمی و صنایع دستی در استان فعالیت می‌کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا نیز در این جلسه گفت: در یک سال گذشته گشت‌های دفاعی امنیتی بسیج افزایش ۱۰۰ درصدی یافته و قرارگاه‌های دفاعی امنیتی جدیدی نیز راه اندازی شده است.

سرهنگ پاسدار مصطفی یونسی افزود: در بحث محرومیت زدایی نیز مرمت و بازسازی ۵۰ واحد مسکونی محرومان، تهیه و توزیع ۱۵ سری جهیزیه، اعزام گروه‌های جهادی به مناطق بمباران شده و توزیع ۱۲ هزار پرس غذای گرم محقق شد.

همچنین فرماندار شهرستان شهرضا در این نشست تاکید کرد: مدیران با روحیه جهادی یعنی خستگی ناپذیری، ایستادگی در برابر مشکلات و سر سختی در مسیر تحقق اهداف توسعه کار کنند.

فریبرز امیری همچنین بر توجه مدیران به اجرای برنامه‌های هفته فرهنگی خانواده و هفته پژوهش، تشکیل ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت رهبر شهید و اجرای طرح بعثت در تجمعات شبانه تأکید کرد.