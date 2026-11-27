در پایان مهلت ۱۴ روزه ثبت‌نام آثار در دو بخش مسابقه سینمای ایران، شامل «سودای سیمرغ» و «نگاه نو» چهل‌وپنجمین جشنواره ملی فیلم فجر، تهیه‌کنندگان ۱۵۴ فیلم درخواست حضور آثار خود را ثبت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ثبت‌نام آثار در دو بخش مسابقه سینمای ایران، شامل «سودای سیمرغ» و «نگاه نو» چهل‌وپنجمین جشنواره ملی فیلم فجر آثار از ۲۱ آبان تا ۴ آذر ادامه داشت . حالا بررسی شرایط و مدارک آثار ثبت‌نام‌شده بر اساس ضوابط آیین‌نامه جشنواره توسط دبیرخانه آغاز شد و پس از احراز شرایط و دریافت نسخه فیلم‌ها، آثار واجد شرایط در اختیار هیأت انتخاب قرار خواهند گرفت.

بر اساس آمار اعلام‌شده، در دوره چهل‌وسوم جشنواره ۱۰۵ فیلم و در دوره چهل‌وچهارم ۱۲۲ فیلم متقاضی حضور بودند. بر این اساس، تعداد فیلم‌های متقاضی در دوره چهل‌وپنجم نسبت به دوره گذشته حدود ۲۶ درصد افزایش یافته است.