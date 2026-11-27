جفری ساکس، تحلیلگر آمریکایی و استاد دانشگاه کلمبیا در گفتگویی که بخشی از آن در حساب کاربری چِی بوز، خبرنگار ایرلندی در فضای مجازی قرار گرفت به استونی هشدار داد نمی‌تواند روی آمریکا حساب کند تا به خاطر این کشور، خطر جنگ هسته‌ای با روسیه را به جان بخرد؛ آمریکا به نجات استونی نخواهد آمد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جفری ساکس، تحلیلگر آمریکایی و استاد دانشگاه کلمبیا به خبرنگار ایرلندی گفت: پیام من در طول همه این سال‌ها این بوده است که با همسایگانتان در منطقه تان صلح کنید؛ چون نمی‌توانید برای حل مشکلاتتان به آمریکا که در آن سوی دنیا قرار دارد، تکیه کنید.

وی افزود: من سعی دارم این پیام را به کشور‌های حوزه بالتیک، لهستان و دیگر کشور‌هایی که تا این حد ضد روسیه هستند و به شدت دچار روسیه هراسی شده‌اند منتقل کنم.

ساکس خاطرنشان کرد: این کشور‌ها چرا این طور صحبت می‌کنند؟ چرا کشور کوچکی مثل استونی، در برابر همسایه بسیار بزرگ خود که ابرقدرت هسته‌ای است طوری شاخ و شانه می‌کشد که گویی به نوعی می‌تواند آن را شکست دهد، فقط به این دلیل که فکر می‌کند آمریکا به نجاتش خواهد آمد.

تحلیلگر آمریکایی و استاد دانشگاه کلمبیا تأکید کرد: آمریکا به نجاتش نخواهد آمد. استونی باید درک کند که از هر ۱۰۰ آمریکایی، حتی یک نفر هم نمی‌تواند بگوید استونی کجاست؛ چه برسد به اینکه تصمیم بگیرد برای دفاع از (استونی) خطر جنگ هسته‌ای (با روسیه) را به جان بخرد.