نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه فرهنگ آمریکا از جنگ نظامی آن خطرناک‌تر است، گفت: دشمن با هدف قرار دادن حجاب، خانواده، تربیت فرزندان و سبک زندگی به دنبال تضعیف فرهنگ اسلامی و ایرانی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران در خطبه‌های نماز جمعه ساری با هشدار درباره پیامدهای هجمه فرهنگی آمریکا گفت: فرهنگ آمریکا از جنگ نظامی آن خطرناک‌تر است و دوستی و سازش با این کشور می‌تواند از دشمنی و تقابل با آن ویرانگرتر باشد.

وی با بیان اینکه دشمن علاوه بر تهدیدهای نظامی، هجمه فرهنگی گسترده‌ای را به‌ویژه علیه زنان، جوانان و بنیان خانواده دنبال می‌کند، افزود: این جریان با برنامه‌ریزی و شناخت ظرفیت‌های فرهنگی جامعه، تغییر سبک زندگی و تضعیف باورها و ارزش‌های اسلامی را هدف قرار داده است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به اظهارات برخی چهره‌های سیاسی و امنیتی غرب درباره شیوه‌های مقابله با جمهوری اسلامی، گفت: در این دیدگاه‌ها، به جای تقابل مستقیم، بر تأثیرگذاری بر حجاب زنان، فرهنگ و سبک زندگی جامعه تأکید شده است.

محمدی‌لائینی ادامه داد: هدف این جریان تنها مسئله حجاب نیست، بلکه نقش خانواده، تربیت فرزندان و آینده جمعیتی کشور نیز در معرض تأثیرگذاری قرار دارد تا از این مسیر فرهنگ اسلامی و انقلابی جامعه تضعیف شود.

وی با تأکید بر اینکه مقابله فرهنگی با یک تفکر از مسیر ابزار نظامی امکان‌پذیر نیست، افزود: دشمن برای تغییر باورها و ارزش‌های جامعه ایران برنامه‌ریزی کرده است، اما ملت ایران فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی خود را رها نخواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران صیانت از ارزش‌های دینی و ملی را نیازمند اقدام عملی دانست و گفت: باید با رفتار، گفتار و عمل خود از فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی حمایت کنیم و اجازه ندهیم دشمن از مسیر جنگ نرم و هجمه فرهنگی به اهداف خود دست پیدا کند.

آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس و نام‌گذاری روز مجلس به این مناسبت گفت: شهید مدرس از مصادیق بارز روحیه بسیجی بود و مجلس شورای اسلامی و دولت نیز باید با تفکر، اخلاص، فداکاری، وحدت، انسجام و معنویت بسیجی در مسیر خدمت به مردم و بهبود معیشت آنان گام بردارند.

وی با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب درباره جوانی جمعیت و بسیج، افزود: راهبرد افزایش جمعیت با محوریت خانواده می‌تواند زمینه‌ساز ایرانی قوی‌تر باشد و مفهوم بسیج نیز محدود به اعضای رسمی این سازمان نیست؛ بلکه همه کسانی که برای دفاع از کشور، نظام و ارزش‌های اسلامی در میدان حضور دارند، در زمره بسیجیان قرار می‌گیرند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر ضرورت تحول در سازمان بسیج، خواستار بازنگری اساسی در مأموریت‌های این سازمان متناسب با نیاز‌ها و شرایط روز شد.

محمدی‌لائینی همچنین با اشاره به جایگاه خانواده در آموزه‌های اسلامی، به روایتی از پیامبر اکرم (ص) درباره ارزش هم‌نشینی و گفت‌وگوی محبت‌آمیز با همسر اشاره کرد و گفت: توجه به همسر، رفتار شایسته و تقویت روابط خانوادگی از آموزه‌های مهم دینی است. وی همچنین با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، میلاد امام خمینی (ره) و روز زن و مادر، بر آمادگی مساجد برای میزبانی از معتکفان تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با گرامیداشت مقام آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی و آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، تجلیل از مراجع تقلید را پاسداشت دین، اسلام، نهاد روحانیت و ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست و حضور مردم در مراسم بزرگداشت علما را نشانه جایگاه اجتماعی و معنوی مرجعیت عنوان کرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با گرامیداشت هفتم آذر، سالروز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از نقش این نیرو در دوران دفاع مقدس و عملیات مروارید یاد کرد و از مجاهدت‌های نیرو‌های دریایی در پاسداری از مرز‌های آبی کشور قدردانی کرد.

محمدی‌لائینی همچنین با اشاره به سالروز شهادت دانشمندان هسته‌ای، شهید محسن فخری‌زاده و شهید مجید شهریاری و سالروز شهادت میرزا کوچک‌خان جنگلی، این مناسبت‌ها را یادآور فداکاری شخصیت‌هایی دانست که برای استقلال و عزت کشور تلاش کردند.

وی با اشاره به روز جهانی معلولان، بر ضرورت شناخت مشکلات افراد دارای معلولیت و اقدام مسئولان برای رفع آنها تأکید کرد و افزود: مناسب‌سازی ساختمان‌ها و فضا‌های عمومی باید به‌گونه‌ای انجام شود که تردد آسان این افراد امکان‌پذیر باشد.