دومین نشست توجیهی و آموزشی «فوریت‌های اداری»، با هدف تقویت پاسخگویی به مطالبات مردم و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، در استانداری کرمان برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان دومین نشست توجیهی و آموزشی «فوریت‌های اداری»، با هدف تقویت پاسخگویی به مطالبات مردم و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، در استانداری کرمان برگزار گردید.

این نشست با حضور مدیران و مسئولان حوزه‌های توسعه مدیریت، تحول اداری، بازرسی و رابطین سامانه «فواد ۱۲۸» برگزار شد. در این جلسه، سازوکار دریافت و رسیدگی به درخواست‌ها و گزارش‌های مردمی از طریق سامانه فوریت‌های اداری ۱۲۸ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست، بر ضرورت اصلاح فرایند‌های خدمت‌رسانی و ارتقای سطح پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی استان کرمان جهت پاسخگویی بهتر به مطالبات مردمی تأکید شد.