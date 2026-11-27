وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی ، درگذشت خواهرزاده معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور را تسلیت گفت و اهدای اعضای بدن آن مرحوم را اقدامی ارزشمند و انسان‌دوستانه در راستای بخشیدن فرصت دوباره زندگی به چند بیمار دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی به دکتر مسعودی‌اصل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، درگذشت خواهرزاده وی را تسلیت گفت و اهدای اعضای بدن آن مرحوم را اقدامی ارزشمند و انسان‌دوستانه در راستای بخشیدن فرصت دوباره زندگی به چند بیمار دانست.

متن پیام تسلیت ظفرقندی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر مسعودی‌اصل

خبر درگذشت خواهرزاده عزیزتان موجب تأثر و تأسف عمیق شد. این ضایعه را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده رحمت و آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

در میان تلخی این فقدان، تصمیم ارزشمند و انسان‌دوستانه خانواده در اهدای اعضای بدن آن عزیز، جلوه‌ای از ایثار و بزرگواری است؛ بخششی که به زندگی چند انسان دیگر فرصت دوباره می‌بخشد و نام و یاد او را در جان‌های دیگری زنده نگه می‌ دارد.

امیدوارم خداوند به شما و خانواده داغدارتان آرامش و تحمل این اندوه بزرگ را عنایت فرماید.