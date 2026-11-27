جمعی از چهره‌های فرهنگی، هنری و نظامی با استقبال از مجموعه سه‌جلدی «مرد ابدی»، این اثر را روایتی مستند از زندگی و مجاهدت‌های شهید حسن طهرانی‌مقدم و فرصتی برای آشنایی نسل جوان با شخصیت و دستاورد‌های او دانستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ کتاب «مرد ابدی» در نگاه اهالی فرهنگ و هنر، فرصتی برای بازخوانی مسیری است که به شکل‌گیری توان موشکی ایران انجامید.

مژده لواسانی (مجری تلویزیون) با اشاره به اهمیت انتشار این کتاب گفت: امروز و پس از تحولات و جنگ‌های اخیر، بیش از گذشته می‌توانیم عمق تلاش‌ها و دستاورد‌های شهید طهرانی‌مقدم را درک کنیم.

وی افزود: هر بار که توانمندی موشکی ایران به نمایش گذاشته می‌شود، نام و یاد این شهید دوباره زنده می‌شود؛ مردی که رویایی به ظاهر دست‌نیافتنی را با اراده و تلاش به واقعیت تبدیل کرد.

خانم لواسانی گفت: جوانان باید بدانند او با دست خالی چه مسیر بزرگی را آغاز کرد و چگونه راه را برای ادامه‌دهندگان این مسیر هموار ساخت. وی همچنین کتاب «مرد ابدی» را منبعی مستند و قابل اتکا برای شناخت شهید طهرانی‌مقدم دانست و تأکید کرد هیچ اثر تصویری نمی‌تواند جای جزئیات و اطلاعات یک کتاب مرجع را بگیرد.

جواد کلاته‌عربی (نویسنده و پژوهشگر) نیز «مرد ابدی» را فراتر از یک زندگینامه معمولی و الگویی در حوزه زندگینامه‌نویسی و روایتگری دفاع مقدس دانست.

وی گفت: مخاطب با مطالعه این کتاب با نمونه‌ای عینی از توانمندی، اراده و خودباوری آشنا می‌شود. کلاته‌عربی همچنین معتقد است ظرفیت این اثر به انتشار کتاب یا ساخت فیلم سینمایی محدود نمی‌شود و می‌توان بر اساس آن مجموعه‌ای تلویزیونی در ابعاد گسترده تولید کرد.

سرلشکر سیدیحیی صفوی (مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا) با اشاره به سال‌ها هم‌رزمی با شهید طهرانی‌مقدم، او را شخصیتی کم‌نظیر در اندیشه، اخلاق و عملکرد توصیف کرد.

وی گفت: درخواستم از جوانان ایران و جهان اسلام این است که با مطالعه مجموعه سه‌جلدی «مرد ابدی» با منش و شخصیت شهید طهرانی‌مقدم بیشتر آشنا شوند.

فرهاد قائمیان (بازیگر سینما و تلویزیون) با اشاره به یکی از روایت‌های کتاب «مرد ابدی»، بر روحیه خودباوری و تلاش شهید طهرانی‌مقدم برای دستیابی ایران به دانش موشکی تأکید کرد.

وی گفت: شهید طهرانی‌مقدم با وجود محدودیت‌ها برای یادگیری این دانش تلاش کرد و زمینه آموزش نیرو‌های ایرانی را فراهم ساخت.

علیرضا مختارپور (فعال فرهنگی) درباره مجموعه «مرد ابدی» گفت: شیوه نگارش معصومه سپهری و سال‌ها تحقیق و پژوهش برای تدوین این اثر، در کیفیت روایت آن تأثیرگذار بوده است. «مرد ابدی» سطح روایت از سرداران کشور را ارتقا داده است.

مجموعه سه‌جلدی «مرد ابدی» به قلم معصومه سپهری، روایتی مستند از زندگی شهید حسن طهرانی‌مقدم و شکل‌گیری صنعت موشکی ایران است؛ اثری که با شعار «موشک تمام قصه نبود» تلاش می‌کند ابعاد مختلف زندگی و شخصیت این شهید را برای نسل امروز بازگو کند.