به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همتی در یادداشتی خطاب به مردم افزود: از فشار سنگین گرانی و بی‌ثباتی بر زندگی شما آگاهیم. هیچ توضیح اقتصادی و هیچ ملاحظه سیاسی، مسئولیت ما را در قبال معیشت مردم و حفظ قدرت خرید آنان کاهش نمی‌دهد. مردم حق دارند نگران باشند، سؤال کنند و از مسئولان نتیجه بخواهند.

وی افزود: آمریکا و اسرائیل می‌کوشند فشار اقتصادی را به بی‌ثباتی اجتماعی و ناامیدی عمومی تبدیل کنند. هدف آنها صرفاًمحدودکردن درآمد‌های کشور نیست؛ می‌خواهند با تشدید التهاب در بازار ارز و دامن‌زدن به انتظارات تورمی، این تصور را تحمیل کنند که اقتصاد ایران توان ایستادگی و اداره امور خود را از دست داده است. پاسخ ما به این هدف، باید در تصمیمات اقتصادی و عملکرد روزانه کشور دیده شود، نه صرفاً در موضع‌گیری‌های سیاسی.

محدودیت‌های ارزی واقعی است؛ اما محدودیت را نباید با بن‌بست اشتباه گرفت

رئیس کل بانک مرکزی گفت: کاهش درآمد‌های نفتی و دشواری انتقال منابع ارزی را انکار نمی‌کنیم. سیاست‌گذاری مسئولانه نیز از پذیرش همین واقعیت‌ها آغاز می‌شود. اما از وجود این محدودیت‌ها نمی‌توان نتیجه گرفت که کشور برای تأمین نیاز‌های ضروری خود فاقد منابع و برنامه است.

بانک مرکزی، با پیش‌بینی شرایط و تدارک مسیر‌های مختلف تأمین و انتقال منابع، تاکنون بیش از ۳۲ میلیارد دلار ارز برای واردات رسمی کشور تأمین کرده و این روند ادامه دارد. اولویت ما تأمین نیاز‌های ضروری مردم و پشتیبانی از تداوم تولید است.

وی افزود: ذخایر کافی اسکناس ارزی در اختیار داریم و برای مداخله مؤثر در بازار آماده‌ایم. البته اقتدار بانک مرکزی به معنای مصرف بی‌محابای ذخایر نیست؛ به معنای استفاده به‌موقع، هدفمند و مؤثر از منابع و ابزار‌های در اختیار است. زمان، دامنه و شیوه مداخله را بر اساس مصالح اقتصاد کشور تعیین می‌کنیم، نه بر مبنای فشار تبلیغاتی و هیجان‌های مقطعی. در برابر اخلال در بازار منفعل نخواهیم بود و در صیانت از منابع ارزی کشور نیز کوتاهی نخواهیم کرد.

مقابله با فشار خارجی، بدون انضباط و هماهنگی در داخل، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد

همتی تصریح کرد: تحریم‌های حداکثری و بی سابقه، محاصره نظامی، افزایش هزینه تجارت، محدودیت دسترسی به منابع و فشار بر درآمد‌های دولت، قطعا بر بازار ارز و سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد. نادیده‌گرفتن این واقعیت‌ها، تحلیل اقتصادی نیست؛ همان‌گونه که نسبت‌دادن همه مشکلات به تحریم، جایگزین اصلاح سیاست‌های داخلی نمی‌شود.

وی افزود: مهار پایدار تورم، مستلزم انضباط بودجه‌ای، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ناترازی‌های انرژی، ناترازی‌های بانکی و هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری است. نمی‌توان از یک‌سو بر منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی فشار وارد کرد و از سوی دیگر انتظار داشت آثار آن بر تورم و ارزش پول ملی ظاهر نشود.

بانک مرکزی مسئولیت خود را در چارچوب قانون می‌پذیرد و درباره عملکردش پاسخ‌گو می‌باشد؛ اما ثبات اقتصادی، حاصل عملکرد هماهنگ مجموعه سیاست‌گذاری کشور است. هیچ نهاد و دستگاهی نباید هزینه تصمیم‌های خود را به بانک مرکزی و در نهایت به قدرت خرید مردم منتقل کندو در این مسیر، از نقد کارشناسی استقبال می‌کنم. نقد، حق مردم و ضرورت اصلاح سیاست‌هاست؛ اما حواشی‌های سیاسی، جای نقد اقتصادی را نمی‌گیرد.

پاسخ به ادعای فروپاشی، حفظ جریان زندگی و تولید در کشور است

همتی در پاسخ به ادعای وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره فروپاشی دو هفته‌ای اقتصاد ایران گفت: میان خواست سیاسی تحریم کنندگان و واقعیت اقتصاد ایران فاصله بسیار وجود دارد. با اعلام ضرب‌الاجل و عملیات تبلیغاتی نمی‌توان سرنوشت یک ملت را تعیین کرد ، با این حال، مسئولیت ما تنها ردکردن ادعای آنان نیست. پاسخ مؤثر ما باید در تأمین نیاز‌های مردم، استمرار فعالیت بنگاه‌ها، حفظ کارکرد نظام بانکی و پرداخت و کاهش بی‌ثباتی اقتصادی آشکار شود، که در حال حاضر با تمام سختی‌ها در حال انجام است. بانک مرکزی، با پشتیبانی رهبری عزیز و رئیس‌جمهور محترم و در هماهنگی با مجموعه اقتصادی دولت، وظایف خود را در دفاع از منافع اقتصادی کشور با جدیت دنبال خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: ایستادگی در برابر فشار خارجی هزینه دارد؛ اما وظیفه مسئولان، صرفاً توضیح این هزینه‌ها یا دعوت مردم به تحمل آنها نیست. وظیفه مسئولین اتخاذ تصمیمات درست برای کاهش هزینه‌ها و برداشتن فشار‌ها از دوش خانوار‌ها و تولید کنندگان است.

وی گفت: آینده ایران را نه تهدید‌های خارجی، بلکه توان تولید، تدبیر در اداره کشور و اراده مردم آن خواهد ساخت.