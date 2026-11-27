پیش بینی افزایش ابر از فردا (۷ آذر) در خراسان جنوبی
افزایش ابر در برخی ساعات از فردا تا اواسط هفته پیش رو در خراسان جنوبی پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی،
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: باتوجه به الگوی نقشههای پیش یابی و عبور امواج ضعیف با دامنه کوتاه از تراز میانی جو استان از فردا تا اواسط هفته پیش رو در برخی ساعات افزایش ابر را پیش بینی میکنیم
لطفی افزود: دمای هوا در این بازه زمانی در اغلب نقاط استان تغییر محسوسی نخواهد داشت.
صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۳ درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته غنی آباد بشرویه و دهسلم نهبندان بابیشینه دمای ۳۲ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.
نوسانات دما در مرکز استان بین ۴ و ۲۵ درجه سلسیوس ثبت شد.