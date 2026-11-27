شانزدهمین همایش روز نکوداشت اصفهان، با هدف پاسداشت هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی نصف جهان و تأکید بر جایگاه این شهر به‌عنوان نماد فرهنگ، گفت‌و‌گو، همزیستی و صلح، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این رویداد فرهنگی فرصتی برای بازخوانی ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی اصفهان و تأکید بر مسئولیت همگانی در صیانت از میراث ارزشمند این شهر کهن بود.

شعار امسال، «اصفهان، شهر صلح؛ اصفهان برای همه، اصفهان برای همیشه»، بر نگاه فراگیر به شهر، تقویت همبستگی اجتماعی، حفظ سرمایه‌های فرهنگی و ضرورت مشارکت شهروندان در ساختن آینده‌ای پایدار برای اصفهان تأکید دارد.

اصفهان، شهری که قرن‌ها روایتگر هنر، فرهنگ، معماری و مدارا بوده است، امروز نیز با تکیه بر هویت اصیل خود، پیام صلح، دوستی و همزیستی را به ایران و جهان مخابره می‌کند.

شانزدهمین همایش روز نکوداشت اصفهان، یادآور این حقیقت است که ماندگاری نصف جهان، تنها در شکوه آثار تاریخی آن خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در هویت زنده شهر، فرهنگ مردمانش و مسئولیت نسل امروز برای پاسداری از این میراث گران‌بها معنا پیدا می‌کند.

در جریان این همایش، سخنرانان و صاحب‌نظران با اشاره به جایگاه ممتاز اصفهان در عرصه‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گردشگری، بر ضرورت توجه همه‌جانبه به ظرفیت‌ها و مسائل این شهر تأکید کردند.

آنان معتقد بودند اصفهان را نمی‌توان تنها از دریچه میراث تاریخی و آثار معماری آن شناخت؛ بلکه ابعاد مختلف این شهر، از هویت فرهنگی و سرمایه‌های اجتماعی گرفته تا محیط زیست، اقتصاد شهری، گردشگری، صنایع خلاق و کیفیت زندگی شهروندان، نیازمند نگاه تخصصی، برنامه‌ریزی و توجه مستمر است.

شرکت‌کنندگان نیز با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مدیران شهری، نخبگان، دانشگاهیان، فعالان فرهنگی و شهروندان، مشارکت عمومی را یکی از ارکان اصلی حفظ هویت اصفهان و حرکت به سوی توسعه متوازن و پایدار دانستند.