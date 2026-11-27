نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۳ صداوسیمای خوزستان، از پیگیری مطالبات بازنشستگان و پیشنهاد افزایش حداقل ۵۰ درصدی حقوق حداقل‌بگیران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۳ صداوسیمای خوزستان، از پیگیری مطالبات بازنشستگان و پیشنهاد افزایش حداقل ۵۰ درصدی حقوق حداقل‌بگیران خبر داد.

یوسفی با اشاره به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت مطالبات بازنشستگان مخابرات، فولاد و تأمین اجتماعی اظهار کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه قول داده‌اند به مطالبات این گروه‌ها توجه شود و منابع لازم برای اجرای متناسب‌سازی و پرداخت حقوق و مزایای قانونی آنان تأمین شود.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعات مورد پیگیری، رسیدگی به وضعیت درمان بازنشستگان، به‌ویژه تجهیز و نوسازی بیمارستان‌های تأمین اجتماعی است تا خدمات درمانی مناسب‌تری به این قشر ارائه شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس ادامه داد: از ماه گذشته نیز پیگیری‌های مؤثری برای پرداخت مطالبات بخش درمان بازنشستگان تأمین اجتماعی و موضوع بیمه تکمیلی آنان انجام شده است.

یوسفی همچنین با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده برای افزایش حقوق گفت: پیشنهاد داده‌ایم دولت برای حداقل‌بگیران، دست‌کم ۵۰ درصد افزایش حقوق در نظر بگیرد.

وی تأکید کرد: پیگیری موضوع افزایش حقوق و بهبود وضعیت معیشتی، به‌صورت ویژه برای کارگران، کارمندان، بازنشستگان و نیرو‌های مسلح در دستور کار قرار دارد.