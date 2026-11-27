مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به جایگاه رفسنجان گفت: از مجموع ۱۳۶ شهید هنرمند استان کرمان، ۱۸ شهید متعلق به شهرستان رفسنجان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ؛ یادواره شهدای هنرمند رفسنجان، با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، فرماندار رفسنجان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، فرمانده بسیج هنرمندان استان، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان، شهردار، معاون سیاسی فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان، در میدان شهید سلیمانی برگزار شد.

این مراسم به همت بسیج هنرمندان و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و بسیج ناحیه مقاومت شهرستان رفسنجان برگزار شد و با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری هنرمندان شهرستان همراه بود.

اجرای سرود ۲۰۰ نفره «فرزندان ایران»، کالیگرافی و تصویرسازی چهره شهید آوینی، خاطره گویی آزاده هنرمند، شعرخوانی، رجز خوانی و دیگر برنامه‌های هنری از جمله بخش‌های این یادواره بود.

حسین اسحاقی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، در این مراسم ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و همراهی مردم و مسئولان، با اشاره به اینکه برگزاری یادواره شهدای هنرمند به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرمانده بسیج هنرمندان کشور در دستور کار قرار گرفته است، رفسنجان را نخستین شهرستان میزبان این رویداد فرهنگی در حوزه دفاع مقدس معرفی کرد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری کنگره شهدای هنرمند در دهه مقاومت و هم‌زمان با سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد و افزود: زندگی‌نامه و آثار ۱۳۶ شهید هنرمند استان کرمان در قالب مجموعه‌ای ارزشمند گردآوری و به‌صورت کتاب منتشر خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به جایگاه رفسنجان در این حوزه خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۳۶ شهید هنرمند استان کرمان، ۱۸ شهید به شهرستان رفسنجان تعلق دارند که بیانگر سهم ارزشمند این شهرستان در تقدیم هنرمندان شهید به انقلاب و دفاع مقدس است.

در پایان این مراسم، پرتره شهید سیدمرتضی آوینی که توسط سهیل الهیار از هنرمندان کالیگرافی رفسنجان خلق شده بود، با حضور مسئولان استانی به سرهنگ بدرآبادی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه رفسنجان، اهدا شد.