امام‌جمعه موقت اصفهان: نیرو‌های مسلح کشور با تمام توان به هرگونه تعرض پاسخ خواهند داد و دشمن را از اقدام خود پشیمان خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه موقت اصفهان با تأکید بر آمادگی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با هرگونه تجاوز جدید گفت: نیرو‌های مسلح کشور با تمام توان به هرگونه تعرض پاسخ خواهند داد و دشمن را از اقدام خود پشیمان خواهند کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین محمدی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته اصفهان با اشاره به توان دفاعی و اقتدار نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: هیچ نقطه‌ای، حتی مراکز نظامی آمریکا، برای مسئولان این کشور امن نخواهد بود و نیرو‌های مسلح در مقابله با دشمن محدودیت جغرافیایی قائل نیستند.

خطیب جمعه اصفهان با اشاره به تحولات منطقه و حضور نیرو‌های مسلح ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز افزود: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی در برابر استکبار، توان دفاعی و بازدارندگی کشور را به نمایش گذاشته‌اند.

امام‌جمعه موقت اصفهان با تأکید بر ضرورت پاسخ قاطع به تجاوز‌های دشمن تصریح کرد: باید به نقطه بازدارندگی برسیم و پرچم انتقام و خون‌خواهی رهبر شهید، شهدای مدرسه و سرداران شهید را با جدیت برافراشته نگه داریم.

حجت الاسلام والمسلممین حسین محمدی با بااشاره حضور مردم در تجمع‌های شبانه و مطالبه خون‌خواهی شهدا گفت: مسئولان نیز در عرصه دیپلماسی، مذاکرات و موضع‌گیری‌های خود باید به موضوع انتقام و خون‌خواهی شهدا پایبند باشند؛ چراکه این مسئله از مؤلفه‌های اصلی بازدارندگی کشور است.

امام جمعه موقت اصفهان همچنین با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته بسیج، تفکر بسیجی را مبتنی بر اخلاص، ولایت‌مداری، صبر، معنویت و خستگی‌ناپذیری دانست و گفت: بسیجی‌بودن تنها به داشتن کارت عضویت محدود نمی‌شود، بلکه هر فردی که با اخلاص در مسیر حق حرکت کند، در شمار پیروان این تفکر قرار دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین محمدی با تأکید بر جایگاه خانواده در تربیت نسل مقاوم اظهار کرد: خانواده از مهم‌ترین نهاد‌های مورد توجه در تعالیم اسلامی است و روحیه مقاومت در جامعه ایران ریشه در فرهنگ خانواده‌هایی دارد که فرزندان خود را با ایمان و ایستادگی تربیت کرده‌اند.

خطیب جمعه اصفهان همچنین با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در فرهنگ اسلامی گفت: زن در نگاه اسلام از جایگاهی والا برخوردار است و حضرت زهرا (س) الگویی برای همه زنان و مردان به شمار می‌روند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین محمدی با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت رسیدگی به مشکلات مردم تأکید کرد: مسئولان، نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با تلاش مضاعف برای رفع مشکلات مردم اقدام کنند و در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی نیز به‌گونه‌ای عمل کنند که اقتدار و عزت کشور حفظ شود.