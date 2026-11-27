تیم تخصصی اورژانس اجتماعی شهرستان شاهین‌دژ با حضور در تجمعات شبانه بیعت با رهبری، ضمن مشارکت در این مراسم معنوی، به ارائه خدمات اطلاع‌رسانی، آموزشی و ترویج فرهنگ حمایتی در میان شهروندان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام روابط عمومی بهزیستی؛ رئیس اورژانس اجتماعی شاهین دژ گفت: در این مراسم، کارشناسان و مددکاران اجتماعی اورژانس شاهین‌دژ با حضور در میان تجمعات، بر لزوم توجه جامعه به آسیب‌های اجتماعی تأکید کردند.

علی اکبریا افزود: در این راستا، حجت‌وطن‌دوست روانشناس مرکز اورژانس اجتماعی، با ایراد سخنرانی در این محفل، به تبیین اهداف کلیدی این مرکز و معرفی گروه‌های هدف مورد حمایت پرداخت. وی با تأکید بر نقش آگاهی‌بخشی عمومی در پیشگیری از بحران‌های اجتماعی، بر اهمیت تعامل میان مردم و نهاد‌های حمایتی تأکید نمود.

همچنین همزمان با این برنامه، تیم مددکاری اورژانس اجتماعی با توزیع گسترده بروشور‌های آموزشی و تبلیغاتی در میان شرکت‌کنندگان، تلاش کردند تا اطلاعات لازم در خصوص خدمات اورژانس اجتماعی و نحوه برخورد با شرایط بحرانی را در دسترس عموم قرار دهند.

شایان ذکر است در پایان این مراسم، به پاس مشارکت فعال و نقش مؤثر تیم اورژانس اجتماعی در این رویداد، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی مرادی، امام جمعه شاهین‌دژ و سرهنگ رسول حیدری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان شاهین‌دژ، از تلاش‌های این مرکز و کارکنان آن تجلیل و تقدیر به عمل آوردند.